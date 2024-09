Quién es Donald Sterling, el multimillonario que fue echado de por vida de la NBA a pesar de sus inversiones

Por qué fue hechado de por vida de la NBA el multimillonario Donald Sterling

El presidente de Los Ángeles Clippers tuvo que abandonar su equipo tras la filtración de los comentarios racistas. Sterlingg le había mandado a su pareja los siguientes audios: “Me molesta mucho que difundas que te estás relacionando con gente negra. ¿Tienes que hacerlo? Puedes dormir con ellos. Puedes traerlos aquí. Puedes hacer lo que quieras. Lo poco que te pido es que no lo promociones, que no los lleves a mis partidos, que no los traigas al pabellón”,