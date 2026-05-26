Estudiantes tomarán el Nacional de Buenos Aires y el Pellegrini en reclamo por el financiamiento universitario.

La medida fue votada durante asambleas realizadas en contraturno y, según adelantaron desde el centro de estudiantes, podría extenderse durante los próximos días de acuerdo con lo que se decida en nuevas reuniones.

Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires y del Carlos Pellegrini , ambos dependientes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), realizarán una toma del edificio desde este martes a las 22, en reclamo por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La medida fue votada durante asambleas realizadas en contraturno y, según adelantaron desde el centro de estudiantes, podría extenderse durante los próximos días de acuerdo con lo que se decida en nuevas reuniones.

Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires y del Carlos Pellegrini, ambos dependientes de la Universidad de Buenos Aires, realizarán una toma del edificio desde este martes a las 22.

La protesta se da semanas después de la masiva movilización universitaria del 12 de mayo y vuelve a poner el foco en el conflicto presupuestario que afecta a las universidades nacionales.

Durante la toma, los estudiantes permanecerán dentro del edificio y organizarán distintas actividades y espacios de discusión vinculados a la situación universitaria.

Ona Morgenfeld, vicepresidenta del Centro de Estudiantes del Nacional Buenos Aires aseguró en declaraciones con Clarín que "muchos estudiantes quedaron con ganas de seguir organizándose después de la movilización" y que por eso "el centro de estudiantes convocó nuevas asambleas donde decidió tomar el colegio".

La continuidad de la toma se definirá día a día mediante asambleas estudiantiles. “La idea es hacer reuniones todos los días para decidir si sigue o no la medida. Lo más probable es que el jueves se levante porque los no docentes tienen elecciones y nos pidieron explícitamente que puedan realizarse”, contó

La ley y el conflicto universitario

La Ley de Financiamiento Universitario había sido aprobada por el Congreso y contemplaba una actualización de partidas para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas, además de una recomposición salarial para docentes y no docentes. También proponía mecanismos de actualización presupuestaria vinculados a la inflación y fondos destinados a investigación, becas y extensión universitaria.

El Gobierno nacional finalmente vetó la ley y desde distintos sectores universitarios advierten que la situación presupuestaria impacta en salarios, infraestructura, investigación y funcionamiento cotidiano de las instituciones educativas.

Frente a este escenario, los docentes, no docentes y estudiantes de las universidades públicas se manifestaron en las calles para exigir el cumplimiento de la ley. Además se dictaron clases públicas en defensa del sistema universitario y para exigirle a la Corte Suprema de Justicia que asegure la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario (N.º 27.795), aprobada por el Congreso en primera instancia y ratificada en una segunda oportunidad por dos tercios de los votos de ambas cámaras luego de que Milei intentara vetarla.