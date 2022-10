Así fue el penal que pudo darle el título a Racing y terminó sacando campeón a Boca

Tras la consagración de Boca, el mediocampista de Racing Club Matías Rojas expresó su frustración por perder 2 a 1 el partido ante River y quedarse sin nada en la definición del Campeonato de la Liga Profesional.

#TorneoBinance | Fecha 27 | resumen de Racing - River

"Quedan pocas cosas por decir, porque nos esforzamos un montón.Claramente no nos alcanzó el campeonato pasado y no nos alcanzó de vuelta", declaró Rojas, decepcionado por no conseguir los resultados deseados y quedarse a mitad de camino en las dos competencias del año.

Párrafo aparte de las palabras del paraguayo, Fernando Gago, quien suspendió la conferencia de prensa posterior al partido, se lo pudo observar pidiéndole a sus dirigidos que levantaran la cabeza y que saludaran a sus hinchas, los cuales no escondieron su frustración y silbaron al equipo en el final.