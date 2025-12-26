Rafael Nadal habló de su retiro y sorprendió con una crítica hacia Carlos Alcaraz y Jannik Sinner + Seguir en









La leyenda española del tenis habló acerca de cómo lleva su nueva vida alejado de la alta competencia. Además, soltó una crítica para los mejores del mundo en la actualidad, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, por sus estilos.

Rafael Nadal habló de su retiro y sorprendió con una crítica hacia Alcaraz y Sinner

El español Rafael Nadal dio detalles sobre su nueva vida, a poco más de un año de su retiro, y aseguró que el tenis “es una etapa que ya está cerrada".

Luego de recibir el "Premio Leyenda 2025", Nadal brindó una entrevista para el medio español As. Allí reconoció: “Siempre pensé que me iría bien después (del retiro), en mi día a día, que es lo más importante, y que encontraría la felicidad personal en esta nueva etapa… En todo momento aceptando ya la nueva vida y disfrutándola también”.

Al ser consultado por el tenis, aseguró: "Es una etapa que ya está cerrada… No vivo mi día a día pensando en tenis, más allá de momentos puntuales o los que me apetece ver algo o, evidentemente, por la Academia, donde lo vivo un poco más en el día a día, pero desde un punto totalmente distinto”.

Con respecto a la posibilidad de que le vuelvan las ganas de retornar a la competencia, el ganador de 22 títulos de Grand Slam fue tajante: “Ahora el físico da para lo que da, y creo que la cabeza también. Llega un momento, cuando ya has parado de la rutina, que no puedes volver a engancharte. Es muy complicado… He entrenado un par de veces con chicas de la Academia sin ningún ánimo más allá de pasar un buen rato tocando la pelota, apoyarlas y que ellas disfrutasen”.

La opinión de Rafael Nadal sobre Alcaraz y Sinner Por otra parte, le preguntaron si se siente más identificado con el estilo de juego de su compatriota Carlos Alcaraz o el del italiano Jannik Sinner, quienes son los grandes dominadores del circuito actualmente y su respuesta sorprendió.

Rafa Nadal 2024.jpg Nadal eligió a su preferido entre Alcaraz o el del italiano Sinner. Forbes “No me identifico con ninguno. Son jugadores distintos a lo que era yo. Creo que Carlos es más aleatorio: comete más errores, hace puntos más espectaculares, a veces no tiene un patrón de juego tan definido, lo que lo hace impredecible y divertido para el espectador”, dijo sobre Alcaraz. De todas maneras, subrayó: "Ha tenido un año increíblemente regular y sólido en todos los torneos importantes. Por eso me hace gracia cuando oigo que es disperso: los resultados dicen lo contrario, es mi punto de vista”. A su vez, dijo que Sinner “es un jugador más metódico, centrado, con un patrón de juego más definido y que va añadiendo cosas poco a poco, por eso es tan sólido y pierde muy pocos partidos”. Por último, se refirió a la posibilidad de realizar una gira junto a uno de sus grandes rivales, que fue el suizo Roger Federer: “¿Por qué no? No hay ninguna puerta cerrada a volver a agarrar una raqueta, pero tendría que prepararme a conciencia. Cuando sales a jugar, quieres estar preparado, y ahora mismo no lo estoy. Necesitaría un tiempo prudencial”.