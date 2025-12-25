La Scaloneta se vistió de Navidad: festejos, familia y una ausencia que llamó la atención

Los campeones del mundo celebraron la Navidad 2025 en familia y desde distintos puntos del mundo: outfits combinados, nacimientos y cumpleaños.

Los campeones del mundo mostraron en redes sociales cómo vivieron Nochebuena y Navidad lejos y cerca de casa.

Los jugadores de la Selección Argentina celebraron la Navidad 2025 en distintos rincones del mundo, compartiendo en redes sociales momentos familiares que reflejaron estilos, tradiciones y emociones personales , con el look “matchy-matchy” de Emiliano Dibu Martínez, el festejo doblemente especial de Alexis Mac Allister y la llamativa ausencia de la foto navideña de Lionel Messi.

Los integrantes de la Scaloneta ya hicieron su brindis navideño en este 2025 , un año atravesado por la ilusión de defender la cuarta estrella en el Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos. A través de Instagram, los futbolistas mostraron cómo celebraron la Nochebuena junto a sus familias , dejando ver desde elecciones de vestimenta coordinadas hasta celebraciones íntimas y significativas.

La ausencia que más llamó la atención fue la de Lionel Messi . El capitán campeón del mundo se encuentra en Rosario , como es habitual en los últimos años, pero esta vez no publicó la clásica imagen familiar junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. El silencio en redes generó sorpresa entre los seguidores, en un contexto sensible marcado por el accidente que sufrió su hermana María Sol en Miami, días antes de su casamiento en Santa Fe.

En Inglaterra, Emiliano “Dibu” Martínez volvió a repetir una tradición que ya es marca registrada. El arquero marplatense celebró junto a su esposa Mandinha Carbajal , sus hijos Santiago y Ava y sus perros, todos vestidos con un look “matchy-matchy” . Este año eligieron conjuntos mayormente rojos, con la imagen del rostro de Papá Noel, frente al árbol navideño de su casa en Birmingham.

El arquero del Aston Villa atraviesa además un gran presente deportivo, con su equipo acumulando una racha positiva de diez triunfos consecutivos en todas las competencias, a la espera de una nueva presentación oficial.

Emiliano “Dibu” Martínez repitió el clásico look “matchy-matchy” junto a su familia en Inglaterra, una postal que ya es tradición navideña.

Mac Allister, papá primerizo y cumpleaños en Nochebuena

Para Alexis Mac Allister, la Navidad 2025 fue doblemente especial. El mediocampista pampeano celebró su cumpleaños número 27 el 24 de diciembre, como cada año, pero esta vez lo hizo por primera vez como padre. En la imagen familiar se lo vio junto a su pareja Ailén Cova y su hija recién nacida, Alaia, en una postal cargada de emoción.

mac allister Alexis Mac Allister celebró una Navidad doblemente especial: cumpleaños número 27 y la primera como papá.

Más postales de la Scaloneta alrededor del mundo

La recorrida por redes también mostró a Cristian “Cuti” Romero en Londres junto a su esposa Karen Cavaller, a Nicolás Tagliafico con su habitual tono distendido junto a Caro Calvagni y a Leandro Paredes en Buenos Aires, donde llamó la atención la decoración de luces de su casa en azul y amarillo.

Thiago Almada celebró en Madrid con su esposa Antonella D’Alotta, con quien cumplió su primer aniversario de casados, mientras que Lautaro Martínez compartió la Navidad en Milán junto a Agustina Gandolfo y sus hijos. La familia Simeone también dijo presente, con Giuliano junto a Diego y Gianluca, recientemente convertido en padre.

selección navidad La Scaloneta celebró la Navidad en familia, repartida entre Argentina y Europa, con postales íntimas y festejos especiales.

Un 2026 cargado de desafíos

Más allá de los festejos, la Scaloneta ya mira hacia un 2026 exigente. El debut mundialista será el martes 16 de junio ante Argelia, seguirá el lunes 22 frente a Austria en el Dallas Stadium y cerrará el grupo contra Jordania el sábado 27, nuevamente en Texas. Antes, el viernes 27 de marzo, Argentina enfrentará a España en Qatar para disputar la Finalíssima, reeditando un título que ya supo levantar en 2022.