El saludo de Franco Colapinto y Pierre Gasly por Navidad: sus deseos para el 2026 de Alpine.

El piloto argentino Franco Colapinto y su compañero, el francés Pierre Gasly , le enviaron un mensaje a todos sus seguidores por Navidad, donde le agradecieron el cariño mostrado a ambos frente a la floja temporada de Alpine.

En el saludo conjunto Colapinto valoró la importancia de los seres queridos en estas fechas: “ Hola, fanáticos. Queríamos desearles unas muy felices fiestas y un feliz Año Nuevo. Espero que celebren con sus familias, que pasen un momento muy especial y que regresen con fuerza para apoyarnos el próximo año ”.

Por su parte, el francés Gasly agradeció el apoyo recibido: “Ya lo has dicho todo. Solo quiero desearles lo mejor en estas fechas. Felices fiestas, feliz Año Nuevo. Espero que pasen lindos momentos con sus seres queridos”.

Además, hicieron énfasis en el mal año de Alpine, que quedó en el último lugar del campeonato de constructores en la temporada 2025. “Muchas gracias por el apoyo durante todo el año. No ha sido fácil, pero ustedes han sido increíbles y estoy muy entusiasmado de que todos avancemos hacia el 2026 para un nuevo capítulo y, ojalá, un año mucho más exitoso para todos nosotros. Que lo disfruten y nos vemos pronto”.

El video oficial fue publicado a través de las cuentas oficiales de la escudería en el marco de las celebraciones de fin de año, donde la Fórmula 1 organizó el tradicional “Papá Noel secreto” . En este contexto, en la pieza audiovisual se mostró cómo los corredores abrían sus regalos y trataban de adivinar quién había sido su “amigo invisible”.

Franco Colapinto, que lucía la camiseta rosada de Alpine y un gorro navideño del mismo color, al abrir su paquete se encontró con un Funko Pop, típico por su gran cabeza en proporción al cuerpo. “Oh, Dios mío, es muy lindo. Me encantaría tener uno de estos míos. Lo voy a poner en mi auto a ver si me trae algo de suerte. Tiene una bonita gran cabeza y creo que el casco no entraría ahí. Pero mira, tiene un poco de flexibilidad en el cuello. ¡Gracias Yuki!”, expresó Colapinto agradeciendo así a Yuki Tsunoda, su “Papá Noel secreto”.

El piloto, por su parte, debió hacerle un regalo a Oliver Bearman, piloto británico de Haas. Bearman desveló su paquete y encontró una camiseta negra con una estampa singular de un oso argentino enojado. }

En cuanto a Pierre Gasly, el francés recibió un kit de accesorios para jugar al pádel, compuesto por pelotas, medias y una vincha. Gasly dedujo que su “amigo invisible” había sido Kimi Antonelli, ya que el obsequio fue entregado en una bolsa con los colores de la selección italiana.