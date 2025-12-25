León XIV pidió paz para los pueblos en guerra y bendijo al mundo en su primer Urbi et Orbi + Seguir en









Desde el balcón central de San Pedro y ante unas 30.000 personas, el Papa habló en diez idiomas, concedió la indulgencia plenaria y llamó al diálogo y la reconciliación frente a los conflictos globales.

León XIV aludió a la situación en Gaza tras dos años de guerra.

En su primer mensaje navideño a Roma y al mundo, el papa León XIV impartió la bendición Urbi et Orbi desde el balcón central de la basílica de San Pedro y concedió la indulgencia plenaria a los fieles. Pese a la lluvia intermitente, unas 30.000 personas siguieron la ceremonia desde la plaza vaticana y lo ovacionaron.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El Pontífice saludó a los presentes en diez idiomas —francés, inglés, alemán, español, portugués, polaco, árabe, chino y latín—, recuperando una tradición que no había sido practicada por su predecesor durante doce años. En español, deseó: “Feliz Navidad. Que la paz de Cristo reine en sus corazones y en todas las familias”.

En su mensaje, León XIV formuló un llamado insistente a la paz y la estabilidad en Medio Oriente, con menciones a Líbano, Palestina, Israel y Siria. Dirigió además un saludo especial a los cristianos de la región y recordó su reciente visita a Líbano. También pidió consuelo para las víctimas de conflictos en Sudán, Sudán del Sur, Malí, Burkina Faso y el Congo, y reclamó ayuda internacional frente a desastres naturales en el sur de Asia y África.

Zelenski Papa León XIV El papa tuvo una reunión con Zelenski Vatican News El Papa volvió a referirse a la guerra entre Rusia y Ucrania El Papa volvió a referirse a la guerra en Ucrania y exhortó a “rechazar el odio, la violencia y la confrontación”, promoviendo el diálogo y la reconciliación. Invitó a rezar “por el atribulado pueblo ucraniano” y alentó a las partes a encontrar, con apoyo de la comunidad internacional, el valor para negociar de manera directa y respetuosa. Recordó que había propuesto una tregua navideña, que —según indicó— no prosperó.

En un pasaje de fuerte contenido humanitario, León XIV aludió a la situación en Gaza tras dos años de guerra y desplazamientos masivos, y evocó a quienes “lo han perdido todo”, así como a los pueblos que padecen hambre y pobreza, como Yemen. “Jesús asume nuestra fragilidad y se identifica con cada uno de nosotros”, subrayó.

El mensaje incluyó una referencia especial a refugiados y migrantes que cruzan el Mediterráneo o recorren el continente americano, y a quienes enfrentan la pérdida del empleo o buscan trabajo. También mencionó a jóvenes con dificultades para insertarse laboralmente, a trabajadores explotados y mal remunerados, y a personas privadas de la libertad que viven en condiciones inhumanas. Por último, el Pontífice se dirigió a los responsables políticos de América Latina para que prioricen el diálogo por el bien común por encima de divisiones ideológicas. En particular, pidió por Haití, “para que cese toda forma de violencia y avance por el camino de la paz y la reconciliación”.