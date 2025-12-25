Mercado de pases: quiénes quedan libres desde enero en los cinco grandes del fútbol argentino + Seguir en









A partir del 1° de enero vencen numerosos contratos en Boca, River, Racing, Independiente y San Lorenzo, con nombres pesados que podrían cambiar de club.

Tras 10 años, Frank Fabra abandonará Boca en calidad de libre.

El mercado de pases del fútbol argentino empieza a definirse antes de fin de año, con una lista de jugadores que quedarán libres desde el 1° de enero. La situación impacta de lleno en los cinco grandes, con referentes históricos y futbolistas de peso que podrían cambiar de camiseta.

Entre los nombres más relevantes aparecen Gonzalo “Pity” Martínez, Enzo Pérez, Frank Fabra y Luciano Vietto, todos con pasado reciente en equipos protagonistas de la Liga Profesional. La nómina reúne referentes históricos, jugadores con experiencia internacional y otros que buscan relanzar su carrera tras un semestre con poca continuidad.

pity martinez.jpg Tras una mala segunda etapa, el Pity Martínez abandona River en calidad de libre. Los futbolistas que quedan libres en cada grande del fútbol argentino. Boca Juniors

Cristian Lema

Frank Fabra Independiente

No registra jugadores que finalicen contrato. Racing Club

Gabriel Arias

Luciano Vietto

Santino Vera River Plate Milton Casco

Enzo Pérez

Gonzalo Martínez

Miguel Ángel Borja (continuará su carrera en Cruz Azul de México)

Ignacio Fernández (seguirá en Gimnasia y Esgrima La Plata) San Lorenzo Ezequiel Cerutti (con chances de renovar)

Nery Domínguez

Andrés Vombergar

Emanuel Cecchini Campeones del mundo con su futuro contractual en duda dybala roma Paulo Dybala, uno de los nombres más rutilantes del mercado de pases argentino. El panorama no se limita al ámbito local. Varios futbolistas campeones del mundo en Qatar 2022 atraviesan etapas decisivas en sus clubes europeos, con contratos próximos a vencer o situaciones aún sin resolver. El caso más resonante es el de Paulo Dybala, cuyo vínculo con la Roma entra en su tramo final y alimenta versiones que lo acercan cada vez más a Boca. También existen otros integrantes de aquella selección con renovaciones pendientes, cuyos futuros podrían redefinirse en los próximos meses, con impacto potencial en el mercado argentino.