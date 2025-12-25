SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
25 de diciembre 2025 - 19:12

Mercado de pases: quiénes quedan libres desde enero en los cinco grandes del fútbol argentino

A partir del 1° de enero vencen numerosos contratos en Boca, River, Racing, Independiente y San Lorenzo, con nombres pesados que podrían cambiar de club.

Tras 10 años, Frank Fabra abandonará Boca en calidad de libre.

Tras 10 años, Frank Fabra abandonará Boca en calidad de libre.

El mercado de pases del fútbol argentino empieza a definirse antes de fin de año, con una lista de jugadores que quedarán libres desde el 1° de enero. La situación impacta de lleno en los cinco grandes, con referentes históricos y futbolistas de peso que podrían cambiar de camiseta.

Entre los nombres más relevantes aparecen Gonzalo “Pity” Martínez, Enzo Pérez, Frank Fabra y Luciano Vietto, todos con pasado reciente en equipos protagonistas de la Liga Profesional. La nómina reúne referentes históricos, jugadores con experiencia internacional y otros que buscan relanzar su carrera tras un semestre con poca continuidad.

Informate más
pity martinez.jpg
Tras una mala segunda etapa, el Pity Martínez abandona River en calidad de libre.

Tras una mala segunda etapa, el Pity Martínez abandona River en calidad de libre.

Los futbolistas que quedan libres en cada grande del fútbol argentino.

Boca Juniors

  • Cristian Lema

  • Frank Fabra

Independiente

  • No registra jugadores que finalicen contrato.

Racing Club

  • Gabriel Arias

  • Luciano Vietto

  • Santino Vera

River Plate

  • Milton Casco

  • Enzo Pérez

  • Gonzalo Martínez

  • Miguel Ángel Borja (continuará su carrera en Cruz Azul de México)

  • Ignacio Fernández (seguirá en Gimnasia y Esgrima La Plata)

San Lorenzo

  • Ezequiel Cerutti (con chances de renovar)

  • Nery Domínguez

  • Andrés Vombergar

  • Emanuel Cecchini

Campeones del mundo con su futuro contractual en duda

dybala roma
Paulo Dybala, uno de los nombres más rutilantes del mercado de pases argentino.

Paulo Dybala, uno de los nombres más rutilantes del mercado de pases argentino.

El panorama no se limita al ámbito local. Varios futbolistas campeones del mundo en Qatar 2022 atraviesan etapas decisivas en sus clubes europeos, con contratos próximos a vencer o situaciones aún sin resolver.

El caso más resonante es el de Paulo Dybala, cuyo vínculo con la Roma entra en su tramo final y alimenta versiones que lo acercan cada vez más a Boca. También existen otros integrantes de aquella selección con renovaciones pendientes, cuyos futuros podrían redefinirse en los próximos meses, con impacto potencial en el mercado argentino.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias