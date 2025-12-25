El mercado de pases del fútbol argentino empieza a definirse antes de fin de año, con una lista de jugadores que quedarán libres desde el 1° de enero. La situación impacta de lleno en los cinco grandes, con referentes históricos y futbolistas de peso que podrían cambiar de camiseta.
Mercado de pases: quiénes quedan libres desde enero en los cinco grandes del fútbol argentino
A partir del 1° de enero vencen numerosos contratos en Boca, River, Racing, Independiente y San Lorenzo, con nombres pesados que podrían cambiar de club.
Entre los nombres más relevantes aparecen Gonzalo “Pity” Martínez, Enzo Pérez, Frank Fabra y Luciano Vietto, todos con pasado reciente en equipos protagonistas de la Liga Profesional. La nómina reúne referentes históricos, jugadores con experiencia internacional y otros que buscan relanzar su carrera tras un semestre con poca continuidad.
Los futbolistas que quedan libres en cada grande del fútbol argentino.
Boca Juniors
Cristian Lema
Frank Fabra
Independiente
No registra jugadores que finalicen contrato.
Racing Club
Gabriel Arias
Luciano Vietto
Santino Vera
River Plate
Milton Casco
Enzo Pérez
Gonzalo Martínez
Miguel Ángel Borja (continuará su carrera en Cruz Azul de México)
Ignacio Fernández (seguirá en Gimnasia y Esgrima La Plata)
San Lorenzo
Ezequiel Cerutti (con chances de renovar)
Nery Domínguez
Andrés Vombergar
Emanuel Cecchini
Campeones del mundo con su futuro contractual en duda
El panorama no se limita al ámbito local. Varios futbolistas campeones del mundo en Qatar 2022 atraviesan etapas decisivas en sus clubes europeos, con contratos próximos a vencer o situaciones aún sin resolver.
El caso más resonante es el de Paulo Dybala, cuyo vínculo con la Roma entra en su tramo final y alimenta versiones que lo acercan cada vez más a Boca. También existen otros integrantes de aquella selección con renovaciones pendientes, cuyos futuros podrían redefinirse en los próximos meses, con impacto potencial en el mercado argentino.
