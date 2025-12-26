El jugador de la Selección argentina que queda libre y es buscado por tres grandes de Europa + Seguir en









El zaguero central, actualmente en el Bournemouth de Inglaterra, podría dejar el club y sumarse a un importante equipo del "viejo continente".

El presente futbolístico del defensor argentino del Bournemouth de Inglaterra, Marcos Senesi, no pasó desapercibido y está en la mira de grandes equipos europeos que esperan contar con él de cara al próximo año.

Según trascendió, Juventus (Italia), Atlético Madrid y Barcelona (España) tendrían en carpeta al zaguero central surgido en San Lorenzo y con pasado en el Feyenoord de Países Bajos.

El futuro de Marcos Senesi Si bien el futbolista de 28 años es un pilar importante en el esquema del elenco inglés, su contrato finaliza en junio del 2026 y su alto rendimiento en la pasada temporada podría generar que su futuro esté lejos de la Premier League.

Además, con el Mundial 2026 a desarrollarse en Estados Unidos, México y Canadá a la vuelta de la esquina, incorporarse a un equipo con mayor exposición internacional podría suponer un aumento en las consideraciones de Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina.

marcos senesi.jpg Archivo. Senesi busca mayor exposición para conseguir un pasaje al Mundial 2026. En 17 partidos disputados en la actual campaña, el marcador central nacido en Entre Ríos fue titular en 16 de ellos en los que aportó 3 asistencias. Asimismo, jugó de arranque en un amistoso con la “Albiceleste” frente a Venezuela que terminó en victoria por 1-0, el pasado 10 de octubre.

Según informó el periodista italiano especializado en el mercado de pases Fabrizio Romano, por ahora el interés de la "Vecchia Signora" como el del elenco catalán, no pasarían de un sondeo, pero con posibilidad de que presenten una oferta en los próximos días. Por su parte, Atlético de Madrid es otro de los equipos que pretenden hacerse con los servicios del ex futbolista del "Ciclón".