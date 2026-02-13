Fórmula 1: Franco Colapinto terminó sexto en el tercer test de la pretemporada en Baréin

El piloto argentino de la escudería Alpine mejoró de forma considerable su performance en relación al primer test.

El piloto argentino Franco Colapinto quedó sexto en el tercer y último test de la semana en el Circuito Internacional de Baréin , en el marco de la pretemporada de la Fórmula 1 .

Colapinto registró un buen ritmo con el monoplaza de Alpine y marcó su mejor tiempo con un registro de 1:36.874, que lo ubicó sexto de manera extraoficial.

Durante la sesión de la pretemporada, dio 64 vueltas, superando la marca del miércoles en el primer test . Del segundo no participó.

Colapinto Baréin Foto: Alpine

Alpine ha remarcado en varias oportunidades que su objetivo no es hacer vueltas rápidas, sino sacar la mayor cantidad de datos para seguir creciendo.

El jefe de Alpien, Steve Nielsen, calificó este viernes al argentino como un “talento” y se refirió a su desarrollo como piloto generando mucha expectativa al afirmar: “Creo que veremos lo mejor de él”.

La sesión matutina del tercer y último test de la pretemporada de la Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Baréin arrancó a las 4 de la madrugada y se extendió hasta las 8 hora argentina. La sesión vespertina será de 9 a 13, con rotación de pilotos en la mayoría de las escuderías. Pero en el caso de Alpine, el argentino seguirá a bordo del A526.

Cómo quedaron los tiempos en el tercer test de la F1

1- George Russell (Mercedes): 1:33.918 - 78 vueltas

2- Lewis Hamilton (Ferrari): 1:34.209 - 69 vueltas

3- Max Verstappen (Red Bull): 1:35.341 - 61 vueltas

4- Oliver Bearman (Haas): 1:35.972 - 70 vueltas

5- Oscar Piastri (Mclaren): 1:36.390 - 73 vueltas

6- Franco Colapinto (Alpine): 1:36.874 - 64 vueltas

7- Carlos Sainz (Williams): 1:37.186 - 68 vueltas

8- Liam Lawson (Racing Bulls): 1:37.238 - 84 vueltas

9- Gabriel Bortoleto (Audi): 1:37.536 - 60 vueltas

10- Lance Stroll (Aston Martin): 1:38.423- 54 vueltas

11- Valtteri Bottas (Cadillac): 1:38.772 - 37 vueltas