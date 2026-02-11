Una falla en el Alpine de Franco Colapinto provocó la primera bandera roja en Bahréin: qué pasó + Seguir en









El argentino debió detener su monoplaza en plena pista por un inconveniente técnico en la curva ocho y perdió tiempo clave en la jornada inicial de ensayos de la Fórmula 1.

Franco Colapinto comenzó con las pruebas en Bahréin Foto: LN

La temporada 2026 de la Fórmula 1 comenzó a tomar forma este miércoles con el arranque de los test oficiales en el Circuito Internacional de Bahréin, pero la primera mañana de actividad dejó un contratiempo para Franco Colapinto. El piloto argentino sufrió una falla mecánica en su Alpine A526, lo que derivó en la primera bandera roja de la pretemporada.

El incidente ocurrió en la curva ocho, cuando el monoplaza perdió funcionamiento y obligó al joven a frenar por completo sobre el trazado. Sin posibilidad de continuar, el auto fue retirado por los auxiliares y trasladado a boxes para su revisión. El equipo logró resolver el desperfecto, aunque el tiempo perdido condicionó el plan de trabajo previsto para la sesión.

Diferencias amplias en los tiempos en el Circuito Internacional de Baréin En cuanto a los registros, la referencia la marcó Max Verstappen, que con su Red Bull detuvo el cronómetro en 1:35.433 tras 65 vueltas. Detrás se ubicó Oscar Piastri con McLaren, muy cerca del neerlandés.

COLAPINTO-F1 Colapinto cerró la tanda con un mejor giro de 1:40.330, completó 28 vueltas y quedó en el puesto 20. No es la primera vez que un problema técnico lo complica: semanas atrás, en Barcelona, también había generado una interrupción temprana por inconvenientes mecánicos.

La actividad continuará jueves y viernes bajo el esquema habitual de doble turno en Sakhir, donde Alpine buscará mejorar la fiabilidad del auto y recuperar terreno.