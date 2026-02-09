Conocé las fechas y horarios de los test de la Fórmula 1 en Bahrein + Seguir en









Los últimos test de prueba de cara al inicio de la temporada 2026 de la Fórmula comenzarán este miércoles y durarán hasta el 20 del mes. Conocé todos los detalles.

Se acerca el regreso de Frnco Colapinto en las carrea de la F1.

La vuelta de la Fórmula 1 está cada vez más cerca, con los tests que se harán en Bahrein. Estas serán las fechas, horarios y como ver los test de F1 que tendrán a Franco Colapinto con su Alpine.

El país del Golfo Pérsico será la sede de dos tandas de test durante el corriente mes de febrero.

Las primeras serán del miércoles 11 al viernes 13, mientras que la segunda serie será una semana después, del 18 al 20 de febrero. Con el Circuito Internacional de Bahrein como escenario, así será la primera tanda de pruebas.

Los tres días ofrecerá un cronograma idéntico, con cuatro horas por sesión de pruebas. La acción arrancará a las 4.00 AM de Argentina (10AM local) y durará hasta las 8.00.

Tras un descanso de una hora, habrá una segunda vuelta que irá de 9.00 hasta las 13.00. Y en cuanto a la transmisión, habrá un particularidad.

¿Cuándo y cómo ver los test de F1 en Bahrein con Franco Colapinto? Miércoles 11, Jueves 12 y Viernes 13: 1° Turno: de 4.00 a 8.00

2° Turno: de 9.00 a 13.00 Transmisión (de 12.00 a 13.00): Disney+ Premium

Fox Sports

F1 TV