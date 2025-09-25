Rivales confirmados: contra qué selecciones jugará Argentina los amistosos previos al Mundial 2026







La Scaloneta ya tiene definidos todos sus partidos de cara a la Copa del Mundo aunque resta definir la fecha de los dos últimos.

Argentina enfrentará a Honduras y a México en los amistosos previos al Mundial 2026.

La Selección argentina ya conoce quiénes serán sus rivales en los amistosos previos al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, donde buscará repetir el título logrado en Qatar. Aproximadamente 15 días antes del comienzo del torneo, la "Scaloneta" se enfrentará a México y a Honduras.

Por el momento, la fecha aún no se definió aunque se espera que sea en los días previos a la inauguración de la Copa del Mundo, que será el 11 de junio.

El duelo contra Honduras está sujeto a que los seleccionados no compartan grupos en el Mundial, lo cual se definirá el 5 de septiembre, una vez que se lleve a cabo el sorteo del torneo. A su vez, el cruce contra México dependerá de la agenda que tenga el anfitrión, que abrirá la competencia.

Todos los partidos de Argentina antes del Mundial 2026 De todas formas, antes de estos amistosos inmediatamente previos a la Copa del Mundo, Argentina avanzará en su preparación de cara a la máxima competencia de selecciones en la próxima ventana de fecha FIFA. El combinado de Scaloni jugará en Estados Unidos dos partidos: el primero el viernes 10 de octubre ante Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami y el lunes 13 jugará contra Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago.

Más adelante, en Noviembre, la Selección se medirá primero ante Angola el 10 de ese mes y luego ante Estados Unidos o Qatar en la India ocho días después.

Cuándo se jugará la Finalissima ante España Por último, resta definir si se va a jugar la Finalissima frente a España, encuentro previsto para la ventana FIFA de marzo de 2026, entre el 23 y 31 del mes, aunque por ahora no hay mayores precisiones sobre la realización del partido. Las sedes posibles son Montevideo, Londres, Qatar y Arabia Saudita. En este partido, Argentina buscará defender el título que conquistó en julio de 2022, meses antes de consagrarse en Qatar. En esa oportunidad, el combinado nacional se impuso por 3-0 ante Italia en Wembley. Ahora volverá a disputar la Finalissima gracias a la segunda victoria consecutiva de la Copa América. Por su parte, España llegó al encuentro luego de gritar campeón en la Eurocopa 2024.