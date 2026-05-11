Alerta en Escobar por un puma suelto: vecinos de un country permanecen en vilo

El felino fue visto cerca del Náutico Country Club y quedó registrado por cámaras de seguridad mientras recorría una zona residencial rodeada de vegetación.

Un puma fue visto merodeando las inmediaciones del Náutico Country Club, en Escobar, y generó alerta entre los habitantes de la zona.

Los vecinos del barrio El Cazador, en el partido bonaerense de Escobar, permanecen en alerta desde la madrugada del domingo luego de que un puma suelto fuera detectado merodeando las inmediaciones del Náutico Country Club. El animal quedó registrado por cámaras de seguridad mientras avanzaba por un sector residencial rodeado de vegetación, lo que generó preocupación entre los habitantes de la zona.

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El episodio ocurrió durante las primeras horas del domingo, cuando algunos vecinos y personal de seguridad observaron la presencia del felino en las afueras del barrio privado.

Según informaron fuentes del área de Flora y Fauna del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense a LA NACION, fueron trabajadores de seguridad del Náutico Escobar Country Club quienes divisaron primero al animal, poco antes de las 2 de la madrugada.

Las imágenes captadas por una cámara de vigilancia muestran al puma desplazándose por un área cercana al perímetro del country, en una zona con abundante vegetación y sectores de campo abierto.

El felino quedó captado por cámaras de seguridad mientras recorría un sector residencial rodeado de vegetación.

“Estaba merodeando el sector externo del tejido perimetral, a la altura de la UF 615″, comunicaron las autoridades a los vecinos del barrio. Además, explicaron que se activaron rápidamente los protocolos previstos para este tipo de situaciones.

Cómo actuaron las autoridades tras el avistamiento

Tras detectar al animal, el operador del sistema de monitoreo activó los altavoces de disuasión instalados en el predio para intentar alejarlo de la zona habitada. Según detallaron desde la administración del barrio, la maniobra permitió que el puma se retirara sin ingresar al country.

“Queremos llevarles tranquilidad informando que se actuó de forma inmediata según los protocolos vigentes: el operador de monitoreo procedió al accionamiento de los altavoces de disuasión, logrando que el animal se retirara de las inmediaciones hacia la zona de campo abierto, sin ingresar al predio”, señalaron las autoridades en un comunicado difundido entre los residentes.

Mientras tanto, personal de Defensa Civil y Zoonosis continuaba este lunes con las tareas de búsqueda y monitoreo para intentar localizar al animal y evitar nuevos acercamientos a sectores poblados.

“En principio, lo importante es llevar tranquilidad porque el animal salió de la zona habitada”, aseguraron las fuentes consultadas.

puma Las autoridades recomendaron mantener la calma y comunicarse al 911 o al 103 ante cualquier nuevo avistamiento del puma. Unsplash

Qué recomiendan hacer ante la presencia de un puma

Desde la Dirección de Flora y Fauna recordaron una serie de medidas preventivas para quienes puedan encontrarse con el animal en la zona. Las autoridades remarcaron que es fundamental:

Mantener la calma: el animal no caza humanos; ante nuestra presencia suele alejarse.

Si se lo cruzan: levantar los brazos, hablar fuerte o gritar con firmeza y no correr.

No dejar animales domésticos sueltos en el exterior, ya que podrían ser vistos como presas.

Mantener las luces exteriores encendidas durante la noche para evitar su acercamiento.

No intentar atraparlo ni lastimarlo.

En caso de volver a verlo, solicitaron reportarlo de inmediato a los canales oficiales: el 911 o el número de Defensa Civil 103.