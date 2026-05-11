Chau al parquet: el revestimiento moderno que marca tendencia en 2026

El microcemento gana terreno en casas y departamentos por su estilo minimalista y su mantenimiento mucho más simple.

Durante décadas, los pisos de madera fueron sinónimo de elegancia dentro del hogar. El parquet y los pisos flotantes dominaron livings, dormitorios y pasillos gracias a su estética cálida y clásica.

Con el tiempo, las tendencias de interiorismo cambiaron y hoy muchos arquitectos y diseñadores empiezan a dejar atrás esos materiales para apostar por alternativas más modernas, resistentes y fáciles de mantener.

Este material comenzó a imponerse en viviendas modernas por una combinación que hoy pesa mucho en las reformas: estética minimalista, facilidad de limpieza y menor mantenimiento diario. Conocé cuál es.

En 2026, uno de los revestimientos que más creció dentro del diseño de interiores es el microcemento. Uno de los principales motivos detrás del crecimiento del microcemento es el cambio de estilo dentro de los hogares. Las tendencias actuales priorizan ambientes más amplios visualmente, líneas simples y superficies continuas. Ahí es donde este revestimiento gana ventaja frente a materiales tradicionales como el parquet o los pisos flotantes.

A diferencia de la madera, el microcemento genera superficies sin juntas visibles. Eso crea una sensación de continuidad que hace que los espacios parezcan más grandes y ordenados. Además, el acabado uniforme ayuda a potenciar la luz natural y a darle un aspecto más moderno a departamentos y casas.

Otra ventaja importante es que puede aplicarse directamente sobre materiales ya existentes, incluyendo cerámica, mármol o incluso pisos viejos de madera, lo que evita demoliciones complejas y reduce tiempos de obra.

El mantenimiento es uno de los puntos donde más diferencia aparece frente a los pisos de madera. El parquet necesita cuidados constantes para conservar su apariencia: plastificado, pulido, productos específicos y protección frente a rayones o humedad. Con el tiempo, las tablas pueden perder brillo, separarse o deformarse por cambios de temperatura y humedad ambiental.

El microcemento, en cambio, requiere un mantenimiento mucho más simple. Según especialistas consultados en distintas publicaciones sobre diseño interior, la limpieza diaria puede hacerse únicamente con agua, detergentes neutros y un paño suave. Además, al no tener juntas, evita acumulación de suciedad, polvo y humedad entre separaciones. Ese aspecto se volvió especialmente valorado en hogares con mascotas, chicos o alto tránsito diario.

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Qué ventajas tiene frente a los pisos flotantes

Los pisos flotantes también comenzaron a perder terreno frente a alternativas más resistentes. Uno de los principales problemas de esos revestimientos aparece cuando hay humedad o filtraciones de agua.

El microcemento y los porcelanatos modernos, en cambio, presentan mejor comportamiento frente a humedad y cambios de temperatura. Eso explica por qué muchos proyectos nuevos empezaron a utilizarlos también en baños, cocinas y ambientes integrados.

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El estilo minimalista empuja la tendencia

El crecimiento del microcemento está muy relacionado con el auge del diseño minimalista y mediterráneo. Actualmente, muchos proyectos de arquitectura buscan eliminar cortes visuales, molduras excesivas y texturas recargadas para lograr espacios más limpios y uniformes.

El acabado continuo del microcemento encaja perfectamente con esa tendencia. Además, el material ya no se limita únicamente al clásico gris industrial. Hoy existen terminaciones mate, satinadas y texturadas en tonos beige, arena, blanco roto y tierra, colores que dominan gran parte de las tendencias de decoración actuales. Eso hizo que empezara a utilizarse incluso en casas con estilos cálidos o nórdicos donde antes predominaba la madera.

Pese a su crecimiento, especialistas remarcan que el microcemento no es perfecto. Uno de los puntos más importantes es que necesita una aplicación profesional correcta para evitar fisuras, manchas o problemas de adherencia.

Además, algunos expertos advierten que ciertas versiones pueden rayarse o mancharse si no cuentan con buenos selladores protectores. En cocinas, por ejemplo, algunos arquitectos recomiendan tener cuidado con grasas y líquidos que puedan penetrar la superficie si el sellado no está bien realizado. También necesita mantenimiento periódico del sellador para conservar impermeabilidad y resistencia.

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Qué otros materiales compiten con la madera

El microcemento no es la única alternativa que empezó a desplazar a los pisos clásicos. Los porcelanatos de gran formato también crecieron mucho durante el último tiempo. Estos revestimientos buscan imitar piedra, cemento o incluso madera natural, pero con mayor resistencia al desgaste y menos mantenimiento.

Además, los pisos vinílicos modernos ganaron popularidad porque permiten renovar ambientes sin obra pesada y ofrecen buena resistencia al agua. En foros y comunidades online, muchos usuarios destacan justamente la facilidad de limpieza y la resistencia como factores decisivos al momento de elegir nuevos pisos para el hogar.

La popularidad del microcemento muestra cómo cambiaron las prioridades dentro del diseño interior. Hoy ya no alcanza solamente con que un material sea elegante. También debe resistir el uso diario, simplificar la limpieza y adaptarse a estilos modernos.