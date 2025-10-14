Rota Scaloni: la formación de la Selección argentina ante Puerto Rico esta noche







El entrenador de la Selección argentina realizaría varios cambios para el partido de hoy ante Puerto Rico, donde se darían algunos debuts.

Rota Scaloni: la formación de la Selección argentina ante Puerto Rico esta noche @Argentina

La Selección Argentina enfrentará a Puerto Rico este martes, desde las 21:00, en el Chase Stadium de Miami por el segundo amistoso de la ventana FIFA de octubre.

Para el encuentro contra los boricuas, Lionel Scaloni tiene en mente que todos los futbolistas que fueron citados puedan tener participación, pensando en la lista para el Mundial 2026.

La formación para el partido de esta noche estaría compuesta en su mayoría por jugadores que no tuvieron minutos ante Venezuela, el pasado viernes.

Lionel Messi podría ser titular, al igual que Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister. A su vez, se esperan los debuts de José López, Anibal Moreno y Lautaro Rivero con la celeste y blanca.

La probable formación de la Selección Argentina vs. Puerto Rico Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás González o Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso; José López y Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.