¿Cómo le fue a la Selección argentina en las semifinales de los Mundiales Sub-20?







De cara al partido de este miércoles, donde el seleccionado nacional juvenil volverá a disputar dicha instacia tras 18 años, repasá cómo es el historial.

La Selección argentina se enfrentará este miércoles con Colombia en las semifinales del Mundial Sub 20, en lo que representa el regreso de la “Albiceleste” a dicha instancia luego de 18 años.

A lo largo de su historia, la Selección argentina Sub-20 fue una de las grandes protagonistas en los Mundiales e incluso es la máxima ganadora, con seis conquistas (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007). Sin embargo, en los últimos años había perdido muchísimo protagonismo.

La última vez que la Sub 20 disputó las semifinales de un Mundial fue en la edición de 2007, cuando goleó 3-0 a Chile con goles de Ángel Di María, Claudio Yacob y Maximiliano Moralez.

El saldo de la Selección argentina en las semifinales del Mundial Sub 20 es muy positivo, ya que ganó en dicha instancia en siete ocasiones, mientras que solo perdió en 2003 contra Brasil (1-0).

Así le fue a la Selección argentina cada vez que jugó las semifinales de un Mundial Sub 20: Japón 1979: 2-0 a Uruguay

México 1983: 1-0 a Polonia

Qatar 1995: 3-0 a España

Malasia 1997: 1-0 a Irlanda

Argentina 2001: 5-0 a Paraguay

Emiratos Árabes Unidos 2003: 0-1 con Brasil

Países Bajos 2005: 2-1 a Brasil

Canadá 2007: 3-0 a Chile