Arde San Lorenzo: Fernández Mercau no jugó para que lo vendan pero el club rechazó la oferta El defensor decidió no estar en el partido frente a Talleres como modo de presión para que lo vendan. Caruzzo, el Manager del club de Boedo explicó que no hubo oferta formal y que el monto era insuficiente. "No vamos a mal vender jugadores", avisó.