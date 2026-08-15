Llega Jadson Viera a la dirigencia de Independiente tras la salida de Gustavo Quinteros + Agregar ámbito en









Viera fue entrenador en Uruguay, donde fue campeón de la Liga Uruguaya 2025. Ahora, llegará al Rojo para hacerse cargo del plantel al menos hasta fin de año cuando el club renueve sus autoridades.

Viera llegará al Rojo para hacerse cargo del plantel al menos hasta fin de año cuando el club renueve sus autoridades. ESPN

Tras quedar eliminado de la Copa Argentina ante Atlético Tucumán por 4 a 0, Club Atlético Independiente se quedó sin entrenador. La dirigencia decidió desvincular a Gustavo Quinteros de su cargo y solo dos días después se acordó la llegada del brasileño nacionalizado uruguayo Jadson Viera.

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El exdefensor, con pasado en Lanús en el fútbol argentino, fue ayudante de campo de Alexander Medina, actual técnico de Estudiantes, en varios equipos como Nacional, Talleres, Inter de Brasil y Vélez.

Llega Jadson Viera a Independiente tras la salida de Quinteros En 2024 inició su carera como entrenador en Boston River y a la temporada siguiente llegó a Nacional, donde fue campeón de la Liga Uruguaya 2025. Ahora, Viera llegará al Rojo para hacerse cargo del plantel al menos hasta fin de año cuando el club renueve sus autoridades.

El conjunto de Avellaneda jugará este lunes ante Lanús a las 17:00 en La Fortaleza, pero será dirigido por la dupla encargada de la Reserva: Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio. El uruguayo debutará en el siguiente partido como local ante Independiente Rivadavia, el sábado 22 de agosto. Como DT, dirigió 101 partidos divididos en dos clubes de Uruguay: 89 en Boston River y 12 en Nacional.

Como jugador, participó en 221 partidos repartidos en 6 clubes: Danubio, Nacional y Rentistas de Uruguay, Lanús de Argentina, Atlante de México y Vasco da Gama de Brasil. Como jugador, participó en 221 partidos repartidos en 6 clubes: Danubio, Nacional y Rentistas de Uruguay, Lanús de Argentina, Atlante de México y Vasco da Gama de Brasil. Hizo 6 goles y dio 2 asistencias. Fue tres veces campeón de Uruguay, dos con Nacional y una con Danubio, y ganó el Torneo Apertura 2007 con Lanús.

El desconocido extranjero que podría ser el nuevo DT de Independiente Jadson Viera se convirtió este viernes en uno de los candidatos para asumir como nuevo entrenador de Independiente, luego de la salida de Gustavo Quinteros tras la goleada 4-0 frente a Atlético Tucumán por la Copa Argentina. La dirigencia del "Rojo" continúa las conversaciones entre las partes que toman decisiones para definir al conductor que se hará cargo del plantel profesional. En ese marco, los principales dirigentes de Independiente se reunieron este viernes con Viera en el predio de Villa Domínico, donde le mostraron las instalaciones. El nombre del entrenador de 45 años comenzó a ganar fuerza durante las últimas horas y ya es analizado seriamente por integrantes de la Comisión Directiva, en una búsqueda que inicialmente tenía a Omar De Felippe y Rubén Darío Insúa como principales alternativas.