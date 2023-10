Scaloni aseguró que a Messi lo vio bien, pero no lo confirmó como titular

El día previo al partido de la selección argentina ante Paraguay por las Eliminatorias Sudamericana s, el entrenador Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa. Allí, fue optimista con Messi pero no confirmó su titularidad, así como tampoco despejó la duda entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez .

"La decisión primero es ver cómo se siente él. Segundo, tenemos otro partido en cuatro días. Puede jugar 80 minutos y con Perú nada, o puede jugar los dos 90 estando bien. No es tan fácil. Si está disponible, ya saben lo que pienso".

"Todavía tenemos un entrenamiento y para él es importante uno más. Lo vimos bien y hablaré antes pare definir si juega de inicio o no. En base a eso el equipo puede cambiar, pero tengo que hablarlo con él y sobre todo que esté bien, que estemos convencidos de que pueda jugar de inicio. Se lo vio bien. En base a eso veremos el resto del equipo".

La chance de que Julián y Lautaro jueguen juntos

"Han jugado juntos los nueves, en la anterior conferencia me dijeron que no, pero han jugado juntos de entrada. Yo estoy abierto a muchas cosas, dependerá del partido y si creemos que tienen que jugar juntos. No sería un inconveniente, más allá de que son nueves los dos, son diferentes y pueden jugar. Primero vamos a ver qué es lo mejor para el partido y en base a eso decidiremos", comentó al respecto el DT.