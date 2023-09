Scaloni confirmó que Messi viajará a Bolivia pese a que se entrenó diferenciado

El análisis de Bolivia

Sobre su próximo rival, Bolivia, el entrenador reconoció que "en un principio es un buen equipo. El entrenador está haciendo algo interesante que es jugar con una base siempre. Varios pueden repetir pero sabemos que no es lo mismo jugar en Brasil que en la altura. Sabemos que es un buen equipo y tenemos que estar alerta”.

Y agregó: "Depende mucho de cómo se desarrolle el partido. Depende mucho de si es un partido muy directo. Al final que tiene esta selección es que se acopla a lo que se encuentra. Podemos ser protagonistas o sufrir, el gasto energético y el ahogo es diferente. No tenemos problemas en cambiar”.

Sobre la complicación de jugar en la altura, Scaloni completó que "estando acá no se puede trabajar eso. Se han probado un montón de cosas y sabemos que todos los equipos que van ahí, la dificultad que encuentran. Yo no quiero hablar mucho de este tema, es algo que no va a cambiar y se va a jugar siempre ahí. Tiene una dificultad añadida pero bajo ningún concepto me voy a quejar. Todos tienen que viajar ahí. Es algo que no se puede preparar en el llano, tendríamos que viajar unos días antes. Se trabajan otros aspectos, explicarle al jugador que no pasó qué se va a encontrar”.