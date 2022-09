Chiqui Tapia confirmó la continuidad de Lionel Scaloni hasta el Mundial de 2026

"Respecto del partido de hoy, fue difícil porque Jamaica es un equipo muy físico y nos sirvió para probar y variar el sistema. Pero sobre todo el balance de estos dos amistosos es positivo porque el equipo fortaleció su línea de juego sabiendo que hacer en cada momento de un encuentro", apreció.

Scaloni remarcaba entonces que tenía "ganas de seguir en una selección como la de Argentina. Y tengo todo aceitado con Tapia como para hacerlo. Si no fuera así, no estaría acá por los resultados solamente. Soy un agradecido al presidente de AFA. Después, lo que será en el Mundial lo veremos".

"Y en ese trabajo están casos como por ejemplo la citación de Thiago Almada que tiene condiciones para estar con nosotros aunque a muchos les sorprenda. Y por ello estará en consideración para este Mundial, pero si no, por su juventud posee un futuro enorme como para estar más adelante", apuntó.

"Igual a Qatar no voy con el pecho inflado porque hay grandísimas selecciones, pero nosotros logramos que Lionel Messi y sus compañeros se sientan cómodos y en definitiva donde "Lío" mejor está es dentro de la cancha. Y por eso será difícil armar la lista definitiva de 26 integrantes", admitió.

"Y a Messi hay que disfrutarlo, porque como pasó con Roger Federer en el tenis, cuando todos se enteraron de que se retiraba ya empezaron a extrañarlo, y eso va a pasar con él. De esta selección hay que destacar el sentido de pertenencia que tiene todos sus integrantes, porque considero que si un grupo no está bien, no se consiguen grandes cosas. Nosotros tenemos grandes jugadores y un mejor grupo", remarcó.

"Claro que tengo ganas de seguir, quién no va a tener ganas de ser el técnico de Argentina. Con el presidente tengo la mejor relación, estuvimos reunidos y está encaminado", dijo Scaloni.

Y agregó: "Mis ganas están, es fundamental no depender tanto del resultado. Las cosas pueden salir mal pero no significa que todo está mal. Es importante que ese mensaje se haya captado, yo soy un agradecido".

Por otra parte, el mediocampista Rodrigo De Paul consideró al enterarse de la extensión del vínculo del DT: "No sabía, creo que hablo por todo el equipo cuando digo que nos pone muy feliz, él empezó todo esto y es muy importante. Construyó todo desde cero y es uno de los artífices principales".

En la misma línea declaró el defensor Nicolás Otamendi: "Lo que llevamos tiempo lo conocemos a Leo, es un entrenador y una persona que está constantemente exigiéndose a él mismo y a nosotros para que no nos relajemos. Jugador que entra, lo hace de la mejor manera y el equipo sigue funcionando muy bien. Esperemos que sea lo mejor para él y para la Selección", cerró.

Scaloni estará en el estadio Lusaíl, de Doha, el 22 de noviembre en el debut del Grupo C contra Arabia Saudita, allí donde también se jugará la final, pero si Argentina no está en ese lugar el 18 de diciembre "no pasa nada, porque en definitiva no es ni más ni menos que un Mundial de fútbol".

La confirmación del presidente de AFA

Mientras Lionel Scaloni hablaba de su deseo de renovar, Claudio Tapia, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, confirmaba la continuidad del santafesino al frente de la selección argentina.

"Me enorgullece contarles que hemos arreglado la continuidad de Lionel Scaloni como DT de Argentina hasta el mundial de 2026. Seguimos apostando al proyecto integral de selecciones. Hay Scaloneta para rato!!", escribió el dirigente en su cuenta de Twitter acompañando el texto con una foto de ambos en la concentración de Nueva Jersey.