Diego Forlán será el nuevo técnico de la Selección de Uruguay: "La vuelta de la leyenda"

Lo confirmó la Asociación Uruguaya de Fútbol este jueves, el exfutbolista estará a cargo de la Sub-20 y dirigirá de manera interina a la Mayor por los próximos ocho partidos.

Como jugador, Diego Forlán jugó 112 partidos con la selección uruguaya en los que convirtió 36 goles, dos de ellos en la final de la Copa América 2011.

Diego Forlán regresa a la Selección de Uruguay , esta vez como el director técnico del combinado mayor y de la Sub-20 . El excapitán reemplazará a Marcelo Bielsa luego del Mundial 2026 y será presentado oficialmente en una conferencia de prensa el lunes 10 de agosto en el Estadio Centenario, según informó la Asociación Uruguaya de Fútbol.

La AUF había adelantado el posible regreso del ex Independiente la semana pasada con un video en sus redes sociales con la pregunta que le hicieron al delantero si dirigiría la selección y su respuesta, “¿Sabés cómo voy?” . Este jueves la casa madre del fútbol uruguayo confirmó su regreso con un breve mensaje: “La vuelta de la leyenda” .

“Cachavacha” ya empezó a trabajar con la Sub-20 y según confirmó el presidente de la Asociación Uruguaya, Ignacio Alonso, se encargará de la Mayor de manera interina. "Va a tener el desafío de conducir a la selección Sub 20 y ocho partidos de la selección mayor entre setiembre y marzo" , expresó el dirigente.

El exfutbolista de 48 años estará acompañado por Santiago Espasandín y Diego Pérez quienes serán sus ayudantes, Marco Mansulino como preparador físico, Ignacio Bordad será el entrenador de arqueros y Gabriel Skrilec el videoanalista.

Según el comunicado de la AUF, Forlán se encargará de “ liderar un proyecto que buscará potenciar a los jóvenes talentos, acompañar su desarrollo y fortalecer el camino hacia la selección Mayor ”.

Forlán es sinónimo de leyenda para la selección charrúa. Es el tercer máximo goleador de la Celeste con 36 goles en 112 partidos, solo lo superan Luís Suárez con 69 tantos en 142 encuentros y Edinson Cavani con 58 en 136. En el Mundial de Sudáfrica 2010, “Cachavacha” guío a su equipo a las semifinales y se llevó el Balón de Oro de la competencia. Al año siguiente, ganó la Copa América 2011 tras vencer 3-0 a Paraguay en la final disputada en Argentina.

Como entrenador sus únicas experiencias fueron en el fútbol uruguayo. Dirigió a Peñarol en 2020 durante once partidos en los que acumuló cuatro victorias, tres empates y cuatro victorias. Luego estuvo al mando de Atenas de San Carlos de la Segunda División con cuatro triunfos, cinco empates y tres caídas en doce encuentros.

Este jueves, Diego Forlán dirigió su primera práctica con la Selección Sub-20 de Uruguay que se prepara para el Mundial de la categoría en 2027. @aufoficial

La Asociación Uruguaya antes de ofrecerle el cargo a Forlán habría analizado otras alternativas según afirmaron medios locales. Marcelo Broli, campeón mundial sub-20 con Uruguay en Argentina 2023 y entrenador de la sub-23 de Emiratos Árabes Unidos, fue una de ellas. El entrenador presentó una planificación hasta 2030, pero la entidad consideró que excedía los tiempos institucionales del organismo que está próximo a unas elecciones.

Cuándo debutará Diego Forlán como técnico de Uruguay

Diego Forlán dirigirá a la selección Mayor por primera vez el jueves 24 de septiembre cuando la Celeste se enfrente a Japón en el Q&A Stadium Miyagi. Cuatro días más tarde, Uruguay se jugará contra Corea del Sur sin horario ni estadio confirmado.

Su debut en la Sub-20 sería en los Juegos Odesur de la Juventud que tendrán lugar en Rosario las primeras semanas de septiembre, pero Forlán no estará presente ya que coincide con los amistosos de la fecha FIFA del primer equipo. Con los juveniles tendrá como desafío afrontar el Mundial de la categoría que se disputará en Azerbaiyán y Uzbekistán el próximo año.