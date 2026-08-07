Un futbolista argentino fue detenido por el ICE en EEUU y su familia pide ayuda + Agregar ámbito en









La agencia de seguridad del país norteaméricano que se encarga de perseguir, detener y deportar a inmigrantes dentro del territorio, se llevó al exjugador de Real Pilar y exigen su deportación.

Matías Pourrain, el argentino detenido por el ICE que quiere volver a casa. @matipourrain

Se trata de Matías Pourrain, de 34 años. Es futbolista del Club de Lyon FC de Estados Unidos y el ICE, Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, lo detuvo este jueves 6 de agosto. Su familia pide ayuda para su liberación.

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Según relató su hermano Juan, con C5N, el futbolista estaba haciendo un viaje interno con su club desde Los Ángeles hasta Miami para disputar la siguiente fecha que les correspondía en el torneo. “Lo que sabemos es por una llamada que le dejaron hacer hoy. Se lo llevaron detenido ayer a la tarde en el Aeropuerto de Fort Lauderdale”, confirmó.

Matías Pourrain en el Lyon FC. Lo curioso de este caso es que Matías ya había salido de la ciudad en varias ocasiones para jugar con el Lyon, pero cuatro compañeros de él se quedaron en Los Ángeles porque estaban notificados de que podía ocurrir una situación así. “Se lo llevaron diciendo que en diez minutos volvía. Pero no lo devolvieron. Por lo que tenemos entendido, las instalaciones son lugares hacinados”, dijo Juan Pourrain.

Además, allegados de Matías también confirmaron que tenía todos los documentos en óptimas condiciones, por lo que les parece raro que se haya dado esta situación. “Ingresó legalmente a Estados Unidos con una visa. Tiene un caso de asilo pendiente desde hace años, permiso de trabajo vigente, Florida ID y no posee antecedentes criminales”, detallaron.

Donald Trump, el principal encargado de potenciar el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). El futbolista lleva siete años jugando al fútbol en el país y nunca le ocurrió una situación como ésta, aunque siempre llevó los recaudos necesarios. “Ayer le dejaron hacer una llamada de cinco segundos, nada más, no lo dejaron hablar más. Y hoy llamó y dijo que lo están presionando y obligando a firmar para deportarlo”, dijo su hermano.

Un último dato importante que dejó ver Juan Pourrain, es que Matías estaba a la espera de que le confirmen la fecha para hacer la entrevista para obtener la residencia en el país y que por esa razón no podía salir, debido a que si lo hace no lo dejarán entrar. El pedido de ayuda de su club El Lyon FC comenzó una campaña en sus redes sociales para ayudar al argentino, con un comunicado llamado “Ayuda para traerlo a casa”. En el mismo remarcan que lo que sucedió fue una detención injusta y fuera de lugar. El club estadounidense, agregó: “Hoy continúa bajo custodia de ICE mientras su abogada trabaja para conseguir su liberación y garantizar que todos sus derechos sean respetados. Matías no es un criminal. Es un hijo, un miembro de una familia, un amigo, un compañero de trabajo y una persona profundamente querida por quienes lo rodean”. Por último, además de intentar que se viralice el pedido de liberación para que vuelva a casa, confirmaron que todos sus papeles están en regla y forma. “Durante todos estos años, Matías ha trabajado, pagado sus impuestos, mantenido su documentación y construido una vida y una comunidad aquí", sentenció el Lyon.