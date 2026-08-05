Escándalo tras el Mundial 2026: el ex DT que tuvo que dar explicaciones ante el Parlamento + Agregar ámbito en









El DT de Corea del Sur debió responder ante el Gobierno luego de la eliminación en primera ronda de la Copa del Mundo.

El combinado nacional protagonizó una situación insólita tras quedar eliminado en primera ronda del Mundial 2026. KFA

El Mundial 2026 debería tratarse únicamente de fútbol, pero, según el país, existen cuestiones en las que ciertos gobiernos han tenido injerencia, pese a que la FIFA no ve con buenos ojos estas intervenciones. Aunque, desde la llamada de Donald Trump para pedir que se le quitara la tarjeta roja a un jugador de Estados Unidos, estos asuntos suelen ser tomados con menor seriedad por el público.

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Sin embargo, los surcoreanos fueron un paso más allá. Tras la eliminación en la fase de grupos, no fue la federación la que tomó cartas en el asunto. El Estado decidió citar a declarar al entrenador de Corea del Sur para pedirle explicaciones por el pésimo rendimiento durante la Copa del Mundo, en un hecho tan insólito como llamativo.

Corea del Sur quedó eliminada en primera ronda de la Copa del Mundo, pese a haber conseguido un triunfo en el debut. KFA Qué pasó con Corea del Sur en el Mundial 2026 Para sorpresa de muchos, Corea del Sur quedó eliminada del Mundial 2026 en primera ronda, al terminar en la tercera posición con solo 3 unidades. Dichos puntos correspondieron al triunfo por 2 a 1 ante República Checa, en una remontada que parecía anticipar un camino sólido en el certamen.

No obstante, el panorama cambió drásticamente, ya que la victoria en Guadalajara no se pudo repetir frente a México. Si bien mostró momentos de superioridad ante el anfitrión, el equipo cometió un error grave que derivó en una derrota por la mínima.

Una victoria ante Sudáfrica en Monterrey habría cambiado por completo la situación e incluso un empate resultaba favorable, pero los africanos se llevaron el triunfo por un gol. Con una diferencia de -1, no alcanzó para avanzar entre los mejores terceros, lo que significó una de las decepciones más grandes en la historia del fútbol asiático.

El técnico fue apuntado como el principal responsable del fracaso deportivo. KFA El exentrenador tuvo que explicar el fracaso ante el Parlamento Hong Myung-bo renunció como director técnico de Corea del Sur y Chung Mong-gyu hizo lo propio en su cargo como presidente de la Asociación Surcoreana de Fútbol. Esta doble dimisión le sumó un marco caótico a la crisis e hizo que el hecho tomara aún más relevancia. Ambos debieron presentarse ante el Parlamento de su país, donde pidieron disculpas por los malos resultados. Allí, el seleccionador asumió la responsabilidad por el mal desempeño del equipo y respondió sobre las razones que condujeron al fracaso en la Copa del Mundo. Cuestionado también por presuntas irregularidades en su contratación, negó haber recibido un trato preferencial o un salario superior al que le correspondía. En esa misma línea, solicitó una reestructuración profunda del fútbol surcoreano para volver a competir al máximo nivel. Otro punto crítico fue el despliegue policial organizado ante la indignación social por la eliminación en primera fase. Incluso Myung-bo debió abandonar el país por seguridad y se encuentra en Estados Unidos, resguardado de posibles agresiones por parte de los simpatizantes. La situación traspasó el ámbito estrictamente deportivo y se convirtió en un tema que conmocionó a toda la sociedad.