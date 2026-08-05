Tailandia: un futbolista murió en pleno partido tras haber sido alcanzado por un rayo + Agregar ámbito en









Se trata de Safwan Awae, un jugador de 24 años que había fichado por su club de la tercera división tailandesa hacía una semana. Otras nueve personas resultaron heridas y fueron hospitalizadas.

El rayo dejó un muerto y 9 heridos.

Un jugador tailandés falleció en pleno partido tras ser alcanzado por un rayo. Safwan Awae estaba disputando la semifinal de la Golok FA Cup 2026 con Yala FC cuando recibió el impacto. Otras nueve personas también resultaron heridas y fueron trasladadas de urgencia al hospital, según informaron medios locales.

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El hecho ocurrió en el estadio de Estadio Santiphap, ubicado en el municipio de Su-ngai Kolok, al sur de Tailandia en el tiempo de descuento. Una tormenta eléctrica sorprendió a los jugadores y a los espectadores. Según el video que difundió uno de los presentes, el rayo impactó en el campo de juego e hizo que varios futbolistas cayeran al suelo.

Tragedy struck a football match in Narathiwat, Thailand on August 4. A lightning bolt hit the pitch just after heavy rain, killing Yala FC player Suphan Awae, 24, and injuring several others including a Malaysian player pic.twitter.com/NYzRfTjDfX — Shanghai Daily (@shanghaidaily) August 5, 2026 Awae fue quien sufrió las lesiones más graves. Sus compañeros intentaron reanimarlo en el lugar sin éxito. Fue trasladado al hospital junto a los otros heridos, pero poco después de su llegada fue declarado muerto. Los demás heridos permanecen bajo observación médica, mientras que el malasio Mohamad Alif Ezzahan Bin Zulkifit de 22 años regresó a su país para continuar su recuperación.

El futbolista Awae había firmado contrato en su nuevo club de la tercera división tailandesa, Yala FC, hacía apenas una semana. Se había destacado en Pattani FC, donde marcó siete goles en 18 partidos y fue una de las figuras del ascenso del equipo a la Thai League 2.

Safwan Awae, el extremo tailandés de 24 años que perdió la vida durante un partido, había firmado contrato con Yala FC hace una semana. La Federación Tailandesa de Fútbol y el club Yala, a través de comunicados en sus redes sociales, le enviaron sus condolencias a la familia del extremo de 24 años. “La Federación comparte el dolor con la familia, los amigos y el club durante este difícil momento”, expresó la entidad tailandesa.

El comunicado del club Yala FC enviando condolencias a la familia del jugador fallecido. Yala FC Una tragedia que se suma a una larga lista La Golok FA Cup reúne a equipos del sur de Tailandia y de Malasia. La tragedia de Awae se suma a una lista de episodios similares ocurridos en los últimos años. En febrero de 2023, el indonesio Septian Raharja falleció tras ser impactado por un rayo en un partido amistoso. Dos meses antes, el brasileño Caio Henrique de Lima Gonçalves murió en circunstancias similares. Los especialistas volvieron a hacer hincapié en la necesidad de suspender los encuentros inmediatamente si se registran tormentas eléctricas y reforzar las medidas de seguridad para evitar estos accidentes.

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