El fútbol y el legado familiar es algo que no se suele ver con frecuencia, y mucho menos en un club donde todos sienten un fanatismo desmedido. Este es el caso que involucra al Manchester City, que tendrá entre sus filas a dos hermanos. Rico Lewis es uno de los laterales derechos del equipo masculino, mientras que el femenino convirtió en profesional a su hermana.
El legado continúa: la hermana de una estrella del Manchester City firmó su primer contrato profesional
Los hermanos son fanáticos del conjunto de Mánchester y podrán defender la misma camiseta como profesionales formados en las divisiones inferiores.
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Sacha Lewis puso la firma en su contrato con los Citizens, institución a la cual se incorporó en la categoría Sub-14. Ambos sienten un profundo amor por el conjunto de Mánchester y podrán decir que, juntos, buscarán coronarse campeones con la misma camiseta que soñaron vestir desde pequeños.
Sacha Lewis firmó su primer contrato profesional con el Manchester City
Recientemente, el Manchester City anunció que la jugadora de 18 años, Sacha Lewis, se convirtió en futbolista profesional de la institución. La defensora, que se desempeña en el lateral derecho al igual que su hermano, Rico Lewis, ya había sido convocada para los duelos ante Chelsea y Brighton en las primeras jornadas de la WSL de la temporada pasada.
Representa a Inglaterra en las categorías Sub-19 y formó parte de la nómina de la League Cup en enero de este año. Desde 2024 está integrada al plantel y ya tuvo minutos en amistosos de pretemporada, como en la gira por Australia.
“Es increíble. Ha habido muchísimo trabajo duro detrás y es un logro enorme. Estoy muy orgullosa”, confesó Sacha, quien disfruta esto por partida doble ya que es fanática de los Citizens: "Significa muchísimo para mí, y más aún porque soy aficionada del City".
Esta pasión por el conjunto celeste de Mánchester es algo que comparte con su hermano, presente en el club desde los ocho años y con estreno en la Premier League durante la temporada 2022/23, el 13 de agosto de 2022 frente al AFC Bournemouth, ingresando en el minuto 82 por Kyle Walker.
Una familia formada en la cantera de los Citizens: el orgullo de su hermano
Rico y Sacha son el orgullo de la familia Lewis. Nacidos en Bury, Gran Mánchester, son de ascendencia jamaiquina y optaron por la pelota, pese a que su padre es fanático del boxeo. Su ídolo es Muhammad Ali y el deporte rey está lejos de ser de su agrado.
La ciudad primero y luego el club, tras sumarse a su academia, fueron los que tiñeron su corazón de celeste. Él ingresó a los 8 años, fue capitán de la Sub-18 y tuvo un debut prematuro de la mano de Pep Guardiola.
A sus 21 primaveras, lleva 115 partidos jugados y siete goles anotados, además de haber ganado dos Premier League, dos FA Cup, una Copa de la Liga, una Community Shield, la UEFA Champions League, el Mundial de Clubes y la Supercopa de Europa.
"Es algo espectacular. Nadie hubiera esperado que los dos estuviéramos en el mismo club", comentó Rico tras confirmarse que su hermana también es parte del proyecto del Manchester City en el femenino. "Estoy muy orgulloso de ella y se lo digo todo el tiempo", confesó ante el sitio oficial del club.
Además, reveló que Sacha no empezó como lateral derecho y que es por casualidad que ambos comparten posición. "Cuando llegó aquí, jugaba más de extremo", pero lejos de dejarla transitar sola su carrera profesional, avisó: "siempre estaré ahí para ayudarla".
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