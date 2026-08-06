Más allá del fútbol: el talento oculto de Nicolás Tagliafico que pocos conocían + Agregar ámbito en









El campeón del mundo demostró talento para otras facetas fuera de las canchas, y su carisma fue clave para que los fanáticos vieran el lado B.

El jugador argentino y un lado B de su vida que no muchos conocen. Instagram de Nicolás Tagliafico

Uno de los futbolistas que más ha llegado a querer el hincha del fútbol argentino sin distinguir camiseta es Nicolás Tagliafico. Más allá de sus pasos por Banfield e Independiente, su largo recorrido en Europa y su desempeño con la Albiceleste lo hicieron convertirse en uno de los preferidos de la gente.

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Pero además de la garra representativa del lateral izquierdo, su carisma juega un rol fundamental en el afecto demostrado por el público. Siempre se muestra activo en redes sociales compartiendo su día a día y, si bien se conocen muchos talentos fuera del deporte, hay uno en particular con el cual logró sorprender a todos los fanáticos.

El lateral izquierdo suele mostrarse activo en redes sociales, donde se ven sus pasiones fuera del fútbol. Instagram de Nicolás Tagliafico El talento de Nicolás Tagliafico como cantante Ir al piso, pasar al ataque y otras cosas relacionadas con el fútbol no son los únicos atributos que posee Nicolás Tagliafico. El lateral izquierdo sabe estar bajo la mirada de millones de personas gracias a su profesión y no tiene vergüenza de demostrar sus dotes sin la pelota; entre ellos se encuentra el canto.

La primera vez que se animó ocurrió durante una transmisión hecha en 2016. Junto a Enzo Soler y Favio Segovia realizó un cover de Ricky Martin. Si bien no tuvo tanta repercusión en el momento, las redes sociales suelen volver a reflotar este momento guardado en YouTube hace bastante tiempo y mucho antes de dar el salto a un equipo importante de Europa.

Después de conquistar el Mundial 2022 en Qatar, el defensor se casó con Caro Calvagni y allí volvió a demostrar su talento poco conocido. Tras dar el sí y festejar con sus seres queridos, se subió al escenario junto a Sebastián Mendoza e interpretaron el tema "Suplente".

Las diferentes facetas del futbolista de la Selección argentina Además de la música, Tagliafico encontró asimismo otra pasión fuera del fútbol. La primera de ellas es la de streamer y creador de contenido. Suele hablar en vivo con sus seguidores, aunque también realiza vlogs durante sus vacaciones con su pareja que sube a sus distintas redes sociales o a su canal de YouTube. A este pasatiempo también hay que sumarle otra de sus aficiones: el dibujo. Casi siempre se enfoca en sus gustos personales, como los personajes de su anime favorito, Dragon Ball Z, o de otras caricaturas de Estados Unidos o Japón. Por este último país mostró un gran cariño, e incluso uno de los viajes junto a su esposa tuvo como objetivo conocer aún más la cultura de la nación asiática.

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