Argentina terminó segunda en los Juegos Suramericanos de Santa Fe y superó su cosecha de oros de 2022

La delegación nacional consiguió 81 doradas, 87 plateadas y 125 bronces, y quedó detrás de Brasil. Los Gladiadores aportaron el último título en una edición que reunió a 658 deportistas argentinos.

Argentina cerró su participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 en el segundo lugar del medallero , con una cosecha de 293 preseas que incluyó 81 oros, 87 platas y 125 bronces. El equipo anfitrión escoltó a Brasil y superó a Colombia, mientras que su producción de títulos mejoró respecto de Asunción 2022, donde había alcanzado 58 medallas doradas.

Con 658 atletas en competencia , la delegación nacional consiguió 23 oros más que en la edición anterior y sumó títulos tanto en disciplinas individuales como en deportes de conjunto. Brasil encabezó la clasificación con 122 doradas y 312 medallas totales, seguido por Argentina y Colombia, que obtuvo 69 oros y 192 preseas. Chile ocupó el cuarto lugar, con 48 títulos y 172 podios.

El último festejo argentino llegó de la mano de Los Gladiadores , que empataron 27-27 con Chile y se aseguraron el primer puesto del handball masculino por diferencia de gol. El seleccionado trasandino se quedó con la plata y Brasil completó el podio.

La jornada de cierre también tuvo a los dos equipos nacionales de waterpolo en las finales frente a Brasil. Las argentinas perdieron 12-5, mientras que el conjunto masculino cayó por un ajustado 16-15, por lo que ambos terminaron con medallas plateadas.

Los seleccionados de hockey sobre césped fueron protagonistas de dos de las consagraciones argentinas, en finales que tuvieron a Chile como rival. Las Leonas ganaron 5-0 y Los Leones se impusieron 3-1 , mientras que el handball femenino y los equipos de rugby seven de ambas ramas también conquistaron el oro.

En gimnasia artística, el conjunto femenino logró un triunfo que interrumpió una supremacía brasileña de más de tres décadas. Julieta Lucas sobresalió con los títulos en el concurso completo individual, paralelas y suelo, a los que se sumó la victoria de Emilia Acosta en salto.

La natación aportó varias de las actuaciones individuales más destacadas. Macarena Ceballos ganó los 50, 100 y 200 metros pecho, mientras que Cecilia Dielecke se quedó con los 50 y 100 metros espalda; en esta última prueba estableció un récord de los Juegos con un tiempo de 1m00s61.

Ambas integraron junto con Laila Chain y Andrea Berrino el relevo femenino campeón de los 4x100 metros combinado. Malena Santillán, por su parte, agregó otra dorada en los 200 metros espalda.

El primer oro de la delegación había llegado en esgrima, cuando Pascual Di Tella derrotó 15-12 al venezolano Eliecer Romero en la final de sable individual. La disciplina amplió luego su aporte con las victorias de Isabel Di Tella en espada y Augusto Servello en florete, además de las consagraciones de los equipos masculino y femenino de sable.

El aporte del canotaje, el atletismo y los deportes de combate

El canotaje tuvo un papel importante en el crecimiento del medallero durante el tramo final de la competencia, con títulos en pruebas individuales y por equipos. Brenda Rojas ganó los 200 y 500 metros en K1, mientras que Agustín Vernice se impuso en K1 1.000 metros; juntos también conquistaron el K2 mixto de 500 metros.

La delegación sumó además las victorias de los K4 femenino y masculino de 500 metros, del K2 femenino de Rojas y Magdalena Garro y del K2 masculino de Vernice y Gonzalo Carreras. En las pruebas de canoa se destacaron Aramís Sánchez, Santiago Piedras, Sabrina Zuccoli y Joaquín Gallardo, mientras que Manuel Tripano ganó el C1 slalom paralelo.

En atletismo, Micaela Levaggi consiguió un doblete en los 1.500 y 5.000 metros, Belén Casetta se consagró en los 3.000 metros con obstáculos y el relevo mixto de 4x400 metros obtuvo el primer puesto con una marca de 3m16s93.

También hubo títulos en lucha para Agustín Destribats, en la categoría de hasta 65 kilos de libre, y Arsen Julfalakyan, en hasta 77 kilos de grecorromana. José Luis Acuña ganó en taekwondo, Kevin Molina lo hizo en karate y Pablo Surace y Abel Benedetto se impusieron en Katame No Kata de judo.

En tiro, Fernanda Russo y Julián Gutiérrez obtuvieron el oro tanto en sus pruebas individuales de rifle de aire de 10 metros como en la competencia mixta. A esos resultados se agregaron las victorias de Mara Kucharski en skeet y Alexis Eberhardt en rifle de tres posiciones.

Una cosecha que se extendió a distintas disciplinas

La actuación local incluyó las consagraciones de Horacio Cifuentes en singles de tenis de mesa y en dobles junto con Santiago Lorenzo, además del título de Lautaro Midon en tenis. En ráquetbol, María José Vargas ganó el individual femenino y formó parte de otras conquistas argentinas en dobles y por equipos.

El ciclismo aportó títulos en montaña, ruta y pista, mientras que la delegación también celebró en remo, vela, surf, esquí náutico, wakeboard, patinaje, escalada, pentatlón moderno, bowling, pelota vasca y pádel. La programación incluyó deportes electrónicos, con triunfos de Daniela Arias en EA Sports FC y del seleccionado nacional de Valorant.

Los resultados dejaron a Argentina como escolta en una competencia que reunió a 15 delegaciones. El país había dominado las primeras seis ediciones de los Juegos Suramericanos, desde La Paz 1978 hasta Cuenca 1998, y su última consagración en el medallero general se produjo también como anfitrión, en Buenos Aires 2006, cuando consiguió 107 oros, 96 platas y 93 bronces.