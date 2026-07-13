Lionel Scaloni no muestra sus cartas y la formación ante Inglaterra aún es una incógnita + Agregar ámbito en









En el último entrenamiento en Kansas, la Selección Albiceleste ya piensa en el duelo ante los ingleses y el técnico todavía no confirmó el once inicial. Según varias fuentes, podrían haber dos cambios en la alineación.

Lionel Scaloni todavía no resolvió el once titular ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.

La Selección argentina se enfrentará ante Inglaterra, el miércoles a las 16 horas, por un lugar en la final del Mundial 2026. Este lunes, los dirigidos por Lionel Scaloni se entrenaron por última vez en Kansas, ciudad en donde estaba la base Albiceleste, y aun ningún jugador tiene su puesto asegurado, excepto Lionel Messi.

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En cuanto a lo que fue el partido ante Suiza, el técnico estaría pensando en dos cambios para el partido ante los ingleses por la forma que tienen de jugar: entraría Gonzalo Montiel por Nahuel Molina, arriesgando la parte ofensiva pero centrándose en la defensa, y Nicolás González por Alexis Mac Allister, para tener más velocidad por el costado izquierdo, zona que suele explotar el equipo de Thomas Tuchel.

En este último entrenamiento en Kansas, la Selección nacional lo tomó para hacer trabajos regenerativos e ir cuidando el resto físico de los jugadores, luego de jugar más de 330 minutos en los últimos tres encuentros. Varios jugadores llegaron con lo justo a la cita mundialista y la intención es no arriesgar más de la cuenta en la preparación.

Por otro lado, Scaloni sostuvo la misma alineación inicial en los últimos encuentros debido a que cree que los jugadores que tuvieron un buen desempeño en el Mundial de Qatar 2022 y en este no pudieron mostrar su mejor versión, lo harán en los próximos partidos, tal como le pasó a Enzo Fernández, a Julián Álvarez y a Alexis Mac Allister, aunque este último es una de las grandes dudas en el partido ante Inglaterra por la forma de armar el partido por parte del entrenador.

Con gol de Alexis Mac Allister, Argentina le gana 1-0 a Suiza en Kansas. @CONMEBOL El posible 11 de Argentina ante Inglaterra La Selección argentina, que irá en busca de una nueva final del mundo y por el bicampeonato, formará posiblemente con un 4-1-3-2: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Nicolás González; Julián Álvarez y Lionel Messi.

Aún con el resultado en vilo, ya sabe que en caso de pasar a la final de la Copa del Mundo se tendrá que enfrentar a Francia o España, el domingo 19 de julio a las 16 horas, en el MetLife Stadium de Nueva Yersey, New York. Mismo lugar en donde jugó la final de la Copa América ante Colombia. La Selección argentina le ganó 3-2 a Egipto y se clasificó a cuartos de final del Mundial 2026. @Argentina El posible 11 de Inglaterra ante Argentina El equipo dirigido por Thomas Tuchel, algo afligido desde lo defensivo, va a ir con lo mejor que tiene y en busca de la segunda estrella del país, después de lo que fue la obtención de la primera hace exactamente 60 años, en 1966. El probable 11 (4-2-3-1): Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guehi, Nico O'Reilly; Declar Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Antony Gordon; Harry Kane.