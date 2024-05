Sin Lionel Messi, la Selección Argentina figura en el top 5 de jugadores más valiosos del mundo

El portal confecciona este ranking tomando como parámetro a jugadores de hasta 25 años. Esta es la causa por la que no aparece el capitán del seleccionado. La Scaloneta tiene 7 representantes y la encabeza Julián Álvarez.

La Selección Argentina, con siete representantes entre los 100 jugadores mejor valuados del mundo, se ubica quinta en el escalafón mundial elaborado por el portal Football Benchmark, que se dedica a realizar estudios y analíticas en el mundo del fútbol. Sin embargo, lo llamativo es quedentro del seven nacional no figura Lionel Messi.

El primer argentino de la lista es Julián Álvarez, quien ocupa el puesto 16 del Top 100. Según el mismo sitio, el delantero del Manchester City tiene un valor de mercado de u$s 115,11 millone. Lo siguen Lautaro Martínez (19° con u$s 109.67 millones) y Enzo Fernández (28° con u$s 95,95), y entre los mejores valuados también figuran Alexis Mac Allister, Cristian Romero, Alejandro Garnacho y Lisandro Martínez.