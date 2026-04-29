Alarma en la Selección Argentina: Julián Álvarez salió lesionado en la Champions.

La salida de la "Araña" genera preocupación entre el cuerpo técnico y los hinchas, debido a la cercanía de la cita mundialista y una seguidilla de lesiones de los jugadores habituales del seleccionado.

El encuentro entre Atlético Madrid y Arsenal por la ida de las semifinales de la Champions League dejó una postal que encendió las alarmas en la Selección Argentina : Julián Álvarez debió abandonar el campo de juego con signos de dolor en uno de los tobillos.

A menos de cincuenta días para que empiece el Mundial 2026 , el director técnico de la Albiceleste, Lionel Scaloni , ultima detalles para presentar la lista de futbolistas convocados para el torneo que se disputará en EEUU, Canadá y México.

En ese contexto, la salida de la "Araña" genera preocupación entre el cuerpo técnico y los hinchas, debido a la cercanía de la cita mundialista y una seguidilla de lesiones de los jugadores habituales del seleccionado.

La "Araña" estaba siendo una de las figuras del encuentro luego de anotar el gol del empate 1-1 frente al Arsenal, en una serie pareja.

La jugada en cuestión llegó a los 30 minutos del segundo tiempo, cuando el delantero de la selección superaba a Eberechi Eze, pero su pierna le quedó enganchada y su tobillo se dobló considerablemente.

El delantero cordobés se retiró del césped con evidentes gestos de molestia, obligando al Cholo Simeone a realizar un cambio de urgencia. En su lugar ingresó Álex Baena.

Desde el entorno del club español intentaron transmitir algo de calma y sugirieron que la salida del atacante pudo haber sido más por precaución que por una lesión de gravedad. En las próximas horas, el delantero se someterá a estudios médicos.

Este martes, Nicolás González sufrió un desgarro en el muslo izquierdo y tendrá casi un mes de recuperación. Su baja se suma a la de Cristian "Cuti" Romero que tiene afectado el ligamento colateral de su rodilla derecha y a las de Juan Foyth y Joaquín Panichelli, ambos descartados del Mundial por una rotura de ligamento.

A esta lista se agregan Giovani Lo Celso, Lisandro Martínez, Lautaro Martínez y Leonardo Balerdi, quienes llegarían con lo justo.