El encuentro entre Atlético Madrid y Arsenal por la ida de las semifinales de la Champions League dejó una postal que encendió las alarmas en la Selección Argentina: Julián Álvarez debió abandonar el campo de juego con signos de dolor en uno de los tobillos.
Alarma en la Selección Argentina: Julián Álvarez salió lesionado en la Champions
La salida de la "Araña" genera preocupación entre el cuerpo técnico y los hinchas, debido a la cercanía de la cita mundialista y una seguidilla de lesiones de los jugadores habituales del seleccionado.
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Champions League: Atlético Madrid y Arsenal empataron 1-1 por la ida de semifinales
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En ese contexto, la salida de la "Araña" genera preocupación entre el cuerpo técnico y los hinchas, debido a la cercanía de la cita mundialista y una seguidilla de lesiones de los jugadores habituales del seleccionado.
Julián Álvarez salió lesionado en el Atlético de Madrid vs Arsenal
La "Araña" estaba siendo una de las figuras del encuentro luego de anotar el gol del empate 1-1 frente al Arsenal, en una serie pareja.
La jugada en cuestión llegó a los 30 minutos del segundo tiempo, cuando el delantero de la selección superaba a Eberechi Eze, pero su pierna le quedó enganchada y su tobillo se dobló considerablemente.
El delantero cordobés se retiró del césped con evidentes gestos de molestia, obligando al Cholo Simeone a realizar un cambio de urgencia. En su lugar ingresó Álex Baena.
Desde el entorno del club español intentaron transmitir algo de calma y sugirieron que la salida del atacante pudo haber sido más por precaución que por una lesión de gravedad. En las próximas horas, el delantero se someterá a estudios médicos.
Este martes, Nicolás González sufrió un desgarro en el muslo izquierdo y tendrá casi un mes de recuperación. Su baja se suma a la de Cristian "Cuti" Romero que tiene afectado el ligamento colateral de su rodilla derecha y a las de Juan Foyth y Joaquín Panichelli, ambos descartados del Mundial por una rotura de ligamento.
A esta lista se agregan Giovani Lo Celso, Lisandro Martínez, Lautaro Martínez y Leonardo Balerdi, quienes llegarían con lo justo.
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