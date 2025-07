Solana Sierra cayó en octavos de final y cerró una actuación memorable en Wimbledon

Tras haber llegado a la segunda semana de Wimbledon -apenas la segunda mujer argentina que lo logró en este siglo- Sierra avanzará 35 puestos en el ranking WTA , hasta el 66° y de esta manera podrá ingresar al cuadro principal del US Open . Además de lo deportivo, este progreso también implica un gran salto en lo económico : se llevó de Londres un premio de 327.000 dólares , el doble de lo que había ganado hasta aquí en toda su carrera, donde había actuado en apenas dos cuadros principales de Grand Slam (US Open 2024 y Roland Garros 2025).

Pese a la desilusión de no haber podido seguir avanzando en el cuadro, Sierra celebró lo hecho en el torneo y expresó: "Estoy un poco triste, tenía muchas ganas de seguir avanzando, de seguir ganando, pero creo que han sido dos semanas muy positivas para mí. Ha sido un sueño, la verdad ", dijo luego del partido en diálogo con ESPN. "Creo que si me lo preguntaban antes de empezar la qualy, no me hubiera imaginado estar en la segunda semana, así que por eso, super contenta ", destacó.

El memorable paso de Solana Sierra por Wimbledon

Su paso por Londres terminó de manera soñada, aunque no había empezado de la misma forma. Cayó en la última ronda de la clasificación y estaba lista para despedirse cuando a último momento la belga Greet Minnen se bajó del torneo por lesión y le dio la oportunidad de entrar al cuadro principal. Allí le ganó por 6-2 y 7-6(8) a la australiana Olivia Gadecki.

Ya en la segunda instancia dio una muestra de carácter para revertir la historia ante la local Katie Boulter e imponerse por 6-7(7), 6-2 y 6-1.

El tercer gran paso lo dio ante la española Cristina Bucsa, a quien venció en la tercera ronda por 6-7 (5), 6-2 y 6-1.

El sueño no pudo continuar este domingo ante la alemana Siegemund, quien venía de superar a la campeona del Australian Open, Madison Keys, y tras dos interrupciones por lluvia, logró quedarse con una victoria que también significa un hito en su carrera. En cuartos de final, la argentina hubiera tenido que jugar contra la número uno del mundo, Aryna Sabalenka.

"Ella es una jugadora con mucha experiencia y se agrandó en los momentos importantes. Y tiene un juego que a mí no me gusta, no me conviene", analizó Sierra sobre el estilo de su vencedora, que apuesta mucho a los drops y al slice. "Sabíamos que me iba a jugar así y que era complicado. Ayer estuvimos entrenando bastante las llegadas a los drops y todo eso. Igual, ella jugó muy bien y creo tampoco fue mi mejor día en lo tenístico", reconoció Sierra sobre su rival de esta tarde.