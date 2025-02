Super Bowl 2025: sorpresa por la abrupta caída de los precios de las entradas

El partido más importante del fútbol americano no tiene tanta expectativa entre los fanáticos como en años pasados. Conocé los motivos de la caída en el interés.

Luego está el enfrentamiento en sí. Los aficionados al fútbol americano están aburridos por la tercera participación consecutiva de los Chiefs en el Super Bowl, lo que ha llevado a TickPick a “ver menos interés por parte de los aficionados que buscan asistir”, dijo Goldberg a CNN. “Si los Lions de Detroit, los Commanders de Washington o los Bills de Buffalo hubieran llegado tan lejos, sería una historia muy diferente en relación con los precios actuales”.

Aunque las entradas del Super Bowl no están estableciendo récords, los muy anticipados anuncios televisivos sí lo están. Fox ha vendido al menos 10 de sus espacios publicitarios para el Super Bowl por más de u$s8 millones cada uno, confirmó una persona con conocimiento directo del asunto a CNN. La red originalmente buscaba alrededor de u$s7 millones por 30 segundos de tiempo publicitario durante el juego.

Los acuerdos de u$s8 millones se realizaron relativamente recientemente, dijo la fuente, después de que algunos patrocinadores esperados buscaran renunciar a sus espacios publicitarios.

El Super Bowl LIX está programado para las 20:30, hora de Argentina, del domingo. El juego se emitirá por Fox y, por primera vez, se transmitirá gratuitamente en Tubi.