Super Bowl: las empresas invierten sumas millonarias en figuras para exhibir sus publicidades

Al ser un solo partido el que define el campeón, a diferencia de los otros deportes profesionales en ese país, cerca de 110 millones de estadounidenses lo miran y esa cifra supera los 200 millones en todo el mundo. Con ese impactante nivel de audiencia, la liga hace caja por cada segundo de publicidad de una transmisión que dura no menos de cuatro horas, lapso en el que las empresas muestran su creatividad y nuevos productos.

Grandes marcas como State Farm, Oreo, Popeyes, Uber Eats, Doritos, Hellmann’s o Pringles quieren aprovechar el impacto que tiene promocionar sus productos frente a los más de 100 millones de espectadores estadounidenses.

Sin embargo, el Super Bowl es una motivación para que las marcas no escatimen a la hora de escoger a las celebridades del momento o figuras históricas para representar a su marca.

Estrellas y leyendas como Arnold Schwarzenegger, Steve Austin, Tom Brady, Jenna Ortega, Chris Pratt, David y Victoria Beckham y, por supuesto, Lionel Messi serán parte de los anuncios de esta nueva final de la NFL.

Messi, campeón del Mundo con Argentina y multicampeón con el Barcelona, protagonizará un anuncio de la cerveza Michelob Ultra, junto al miembro del Salón de la Fama, Dan Marino, ex quarterback de los Miami Dolphins y miembro del Salón de la Fama de la NFL.

El rosarino aprovechará que una moza le sirve un vaso de cerveza Michelob Ultra para realizar una monumental jugada en la playa.

Según información del New York Times, Messi ganará por esta participación u$s 14 millones.

David Beckham, propietario del Inter Miami de la MLS, junto a su esposa Victoria, exintegrante del grupo Spice Girls, fingirán confusión sobre qué deporte promocionan en su participación para la aplicación Uber Eats.

Tom Brady, máximo ganador de Super Bowls en la NFL, con siete, será la cara de BetMGM, casa de apuestas deportivas.

Rob Gronkowski, cuatro veces campeón del Super Bowl, aparecerá junto a Carl Weathers, actor que falleció el 1° de febrero, en un anuncio de FanDuel, sitio de apuestas deportivas.

Otras leyendas de la NFL como Terrell Owens y Bruce Smith, trabajarán con M&M's.

Jenna Ortega, actriz con raíces mexicanas y puertorriqueñas, protagonista de la serie "Wednesday", de la plataforma Netflix, aparecerá dentro de una tienda de conveniencia a la caza de frituras de la marca Doritos Dynamita.

El veterano actor Anthony Hopkins, ganador del Oscar a mejor actor por "The Silence of the Lambs", será la cara de café SToK Cold Brew en un anuncio en el que comparte su manera de prepararse para interpretar a Wrex el Dragón, la mascota del Wrexham AFC de la League 2 del fútbol galés.

Las actrices Tina Fey, Glenn Close y Jane Krakowski, lo harán con la marca de viajes Booking.com. Y Arnold Schwarzenegger ofrecerá su mejor versión como personaje de acción para la empresa de seguros State Farm.

Kris Jenner tomará la decisión de ventilar la vida privada de su familia en una serie girando una galleta Oreo y un Chris Pratt con bigotes se mostrará pensativo mientras mira fijamente un paquete de Pringles, que al final le guiñan el ojo.

Cada año, las empresas pagan mucho dinero para presentar los mejores comerciales a más de 100 millones de personas. Estos presentan a las estrellas más importantes, tienen presupuestos elevados y, por lo general, son buenos para reír, hacer una pausa emocional o simplemente admirar.