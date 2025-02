Super Bowl: los millonarios números del hito anual del deporte

Se espera que eso se multiplique en el 59° Super Bowl, que se realizará en Caesars Superdome de New Orleans, con capacidad para más de 73.200 espectadores. Las entradas -con promedio de valor en torno a los u$s 10.500- ya se agotaron pero el mercado de reventa continúa activos, pidiendo hasta u$s 59.000 por un ingreso al partido. Paralelamente, el estadio cuenta con unos 160 palcos premium y espacios VIP, cuyo ingreso -casi exclusivamente para patrocinantes y empresas aliadas- se encuentran en torno al u$s 1 millón.