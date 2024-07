Tenis: ¿Quién es el Top Ten que se pierde los Juegos Olímpicos por una lesión?

Otras ausencias notables en el tenis de los Juegos son la número tres del mundo, Aryna Sabalenka, Ons Jabeur, Emma Raducanu, Ben Shelton y el español Pablo Carreño Busta, ganador de la medalla de bronce masculina en Tokio.

Embed - Hubert Hurkacz on Instagram: "Thank you all for the kind messages and support since Wimbledon. I had a knee procedure this Monday, but I’m feeling better already and my team and I are dedicating extensive time each day to the rehab process. It’s a dream for every athlete to represent their country at the Olympics, and I want to make sure I am fully fit and ready before making the final decision to step on court. The aim is not only to participate, but to win a medal for my country. I’ll keep you posted on my progress as we take it day by day. ____________________________________ Dzikuj wszystkim za mie wiadomoci i wsparcie od czasu Wimbledonu. W poniedziaek przeszedem zabieg, ale czuj si ju lepiej i razem z moim zespoem codziennie powicamy duo czasu na rehabilitacj. Marzeniem kadego sportowca jest reprezentowanie swojego kraju na Igrzyskach Olimpijskich i chc mie pewno, e jestem w peni sprawny i gotowy przed podjciem ostatecznej decyzji o wejciu na kort. Celem jest nie tylko udzia, ale zdobycie medalu dla mojego kraju. Bd informowa Was o moich postpach."