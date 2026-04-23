Una fortuna: los millones que le dieron Franco Colapinto y Pierre Gasly a Alpine en 2026

La Fórmula 1 no tuvo el mejor inicio de temporada con las nuevas reglas. Muchos pilotos no estuvieron satisfechos con el rendimiento de los autos y se suspendieron dos carreras importantes por los conflictos bélicos en Medio Oriente, por lo que la organización deberá aprovechar esta inesperada pausa para afinar detalles.

Pero quienes no están para nada decepcionados son los de Alpine, debido a que consiguieron ser considerados como uno de los mejores del resto en el ámbito deportivo. La escudería francesa puede alegrarse, ya que, gracias a sus dos pilotos titulares, Franco Colapinto y Pierre Gasly , consiguieron sumar enormes cantidades de dinero.

La FIA les da a los equipos de Fórmula 1 un premio por cada punto cosechado durante la temporada. Si bien aún no se conocen los valores de este 2026, en 2025 una unidad equivalía a ganancias de 1.465.910 dólares , y es aquí donde el rendimiento de los pilotos termina de ser clave para la escudería francesa.

Mientras que Pierre Gasly sumó un punto en Australia, ocho en China y seis en Japón, Franco Colapinto hizo lo suyo en Shanghái, sumando uno. Estas 16 unidades en total no solo lo posicionan bien en el campeonato de constructores, también equivalen a la enorme ganancia de más de 23 millones dólares.

Si bien el premio económico es más que importante para apostar al desarrollo de la escuadra con sede en Francia, para Flavio Briatore tiene más valor el hecho de que los ubique en el quinto lugar entre todas las escuderías, ya que este era el objetivo inicial y el que esperan mantener de aquí a fin de año.

Los resultados de Colapinto en la primera parte del año

Franco Colapinto enfrentó un inicio de temporada complejo en la Fórmula 1. El argentino comenzó el año bajo un nuevo reglamento que afectó el rendimiento de varios pilotos, incluido el pilarense. Todo empezó en Australia, donde un error del equipo lo forzó a cumplir un stop and go. Esta penalización le costó entre 30 y 40 segundos totales; un tiempo que le habría permitido sumar puntos. Pese a su sólida labor en pista, terminó en el puesto 16º.

En el Gran Premio de China logró su primera unidad en el campeonato al finalizar décimo. Fue una actuación sobria de Colapinto, aunque el rendimiento de su monoplaza disminuyó tras sufrir toques que dañaron la estructura. Nuevamente, quedó la sensación de que el resultado pudo ser superior de no mediar los incidentes.

En Japón, la fortuna tampoco acompañó al piloto. Un Safety Car perjudicó su estrategia y anuló su excelente largada. Sin ritmo para recuperarse de las incidencias, culminó 16º. Aun así, se valoró que completara la competencia sin daños en el vehículo.

Gasly Colapinto Clive Mason/Getty Images El dúo de pilotos tuvo un comienzo de año prometedor, pese a que pudieron obtener mejores resultados. Clive Mason/Getty Images

La F1 vuelve a Argentina: Franco Colapinto y su exhibición en Buenos Aires

Pese a que los resultados no son los mejores, tampoco son tan malos y no hubo abandonos. Ahora, con la pausa obligatoria debido a las suspensiones de los Grandes Premios que debían realizarse en Medio Oriente, el oriundo de Pilar tendrá la posibilidad de mostrarse ante su gente.

Si bien no será para una carrera, la Fórmula 1 tendrá el lujo de volver a Argentina de la mano de Colapinto. El próximo 26 de abril, el piloto de Alpine realizará un Road Show en Palermo, manejando un Lotus E20 del 2012 en las calles de la ciudad porteña. El evento contará con dos sectores: uno abierto y gratuito y otro pago, cuyas entradas ya se encuentran agotadas.