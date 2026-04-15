Fórmula 1: la FIA pone la lupa sobre dos escuderías por maniobras en clasificación

Las escuderías aprovecharon un vacío reglamentario para ganar velocidad en momentos clave y el organismo ya advirtió que no tolerará su uso con fines competitivos.

Mercedes, en el centro de la escena en la F1

La FIA encendió las alarmas en la Fórmula 1 tras detectar prácticas poco convencionales por parte de Mercedes y Red Bull durante las sesiones de clasificación. Ambas estructuras habrían encontrado una forma de optimizar el rendimiento de sus monoplazas en tramos decisivos, generando preocupación entre el resto de los equipos.

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El foco está puesto en el uso del sistema MGU-K , un componente clave de la unidad híbrida . Según trascendió, las escuderías lograban mantener niveles máximos de potencia en las rectas finales, evitando la reducción progresiva que establece el reglamento en condiciones normales.

El punto en cuestión gira en torno a una excepción técnica: el reglamento permite desactivar el MGU-K en situaciones de emergencia para proteger el sistema. Sin embargo, esta posibilidad habría sido utilizada estratégicamente para sostener el rendimiento en momentos críticos de la vuelta.

Esto implicaría una ventaja puntual en términos de velocidad , que si bien puede parecer mínima, resulta determinante en una categoría donde las diferencias se miden en milésimas.

El punto en cuestión gira en torno a una excepción técnica: el reglamento permite desactivar el MGU-K en situaciones de emergencia para proteger el sistema.

El tema tomó mayor relevancia tras lo ocurrido en el Gran Premio de Japón , donde pilotos como Kimi Antonelli y Max Verstappen evidenciaron dificultades en ciertas curvas debido a la pérdida de potencia, una consecuencia directa de esta maniobra.

La situación también generó inquietud en otros equipos como Ferrari, que si bien reconocieron que la práctica se encontraba dentro del marco legal, cuestionaron sus posibles implicancias en materia de seguridad.

Frente a este escenario, la FIA decidió intervenir. El organismo comunicó a las escuderías que, aunque la desactivación del sistema seguirá permitida, su uso deberá estar estrictamente justificado por fallas reales y no como recurso para obtener ventaja.

Además, adelantaron que se intensificará el monitoreo de datos en clasificación para detectar cualquier uso indebido. Con esta medida, la entidad busca cerrar una zona gris del reglamento y evitar interpretaciones que alteren la equidad deportiva.