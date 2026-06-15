Uruguay mereció más, pero no pudo con Arabia Saudita y desaprovechó el traspié de España

Los dirigidos por Marcelo Bielsa arrancaron perdiendo por el gol de Abdulelah Al-Amri. En el complemento Maximiliano Araujo convirtió la igualdad. Los charrúas no pudieron aprovechar el empate de España ante Cabo Verde.

Uruguay rescató un empate 1 a 1 ante Arabia Saudita en la primera fecha del Mundial 2026 en el Grupo H. Los dirigidos por Marcelo Bielsa hicieron figura al arquero rival en el complemento, tras un inicio con pocas llegadas, pero no pudieron llevarse los tres puntos.

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La apertura del encuentro vino en los pies de Abdulelah Al-Amri , que a los 41 minutos del primer tiempo puso en ventaja a los árabes. En la segunda etapa Maximiliano Araujo logró el empate.

Arabia Saudita comenzó el partido con más intensidad que los charrúas. En los primero 45 minutos, aprovecharon un mal comienzo del equipo sudamericano y sorprendieron con el primer gol de Al-Amri tras un rebote de Fernando Muslera, luego de un cabezazo previo.

Uruguay reaccionó tras los cambios al minuto del complemento. Bielsa mandó a la cancha a Agustín Canobbio y Juan Sanabria por Matías Viña y Darwin Núñez.

El seleccionado sudamericano llegó 15 veces al arco saudí. De tanto ir, Uruguay consiguió el 1-1 en los pies de Araujo, quien metió el gol y salió debido al cansancio.

Con el impulso del empate, los uruguayos fueron en busca de la victoria y convirtieron en figura a Mohammed Al Owais, quien evito que el equipo dirigido por Bielsa aumentara el resultado.

Al finalizar el encuentro Marcelo Bielsa señaló "un rival que debimos superar y concedimos minutos en el primer tiempo, que no indican que hayamos las cosas bien" y agregó "nosotros teníamos que ganar este partido"

El grupo H culminó la primera fecha con los cuatro equipos empatados en un punto, pero con Uruguay y Arabia primeros por haber hecho un gol cada uno.

Próximos partidos

Uruguay-Cabo Verde - Domingo 21- 19 Horas- Hard Rock Stadium (Miami).

España-Arabia Saudita - Domingo 21- 13 Horas- Mercedes- Benz Stadium (Atlanta)