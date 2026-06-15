La reacción de la prensa de España al empate con Cabo Verde: "Un desastre para empezar" + Agregar ámbito en









Los medios españoles arremetieron contra la selección ibérica, que no pudo superar al debutante africano. Lamine Yamal ingresó en el complemento pero no pudo contra la defensa rival.

La selección española no pasó de empate 0 a 0 en el debut con Cabo Verde. @SEFutbol

El sorpresivo empate de España sin goles este lunes ante Cabo Verde provocó una ola de críticas en la prensa hacia el equipo dirigido por Luis de la Fuente. En la previa, los españoles llegaban como claros favoritos al encuentro y se esperaba una victoria por amplio margen. Pero el conjunto africano, que juega por primera vez un Mundial, plantó cara y le dio un duro golpe.

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Los principales medios españoles reflejaron el impacto de un 0-0 que en la península ibérica fue interpretado casi como una derrota. El diario AS tituló "Petardazo" y sostuvo que "España naufraga en su estreno mundialista ante Cabo Verde". El periódico también cuestionó el rendimiento del equipo pese al ingreso de Lamine Yamal durante el segundo tiempo, una apuesta del entrenador que no alcanzó para modificar el desarrollo del encuentro.

Héctor Martínez, subdirector del medio, ironizó sobre los pronósticos que ubicaban a España entre los principales candidatos al título. "La IA dijo que éramos favoritos a ganar el Mundial, lo que no dijo es lo mucho que íbamos a sufrir para lograr ese objetivo", escribió tras el encuentro, al tiempo que reconoció que la actuación dejó "los bolsillos llenos de dudas".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SEFutbol/status/2066590451499520135&partner=&hide_thread=false "Hemos generado suficientes ocasiones de gol, pero quizás nos haya faltado finura. No obstante, este equipo es fiable".



"Sabíamos que Cabo Verde iba a ser un rival complicado por su forma de jugar".



Luis de la Fuente, seleccionador.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/9LGvVbxB8q — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 15, 2026 Las críticas también llegaron desde Marca. El tradicional diario deportivo madrileño eligió un título contundente: "Un desastre para empezar". En su análisis describió a una selección "sin fútbol ni recursos" y apuntó directamente contra De la Fuente por la demora en los cambios. "Perdió el reloj a la hora de hacer las modificaciones", señaló el periódico al evaluar la actuación del entrenador.

Por su parte, El País resumió el resultado con la frase "Cabo Verde pincha el globo de España" y consideró que la Roja completó "un partido sin chispa" pese al regreso de Yamal. Entre los futbolistas, Rodrigo también expresó su frustración tras el empate: "Hemos generado situaciones, pero no pudimos convertir. Es difícil entrar contra un equipo que juega tan replegado".

Tras el sorpresivo empate, el propio De la Fuente intentó relativizar el resultado y lo atribuyó a la falta de eficacia en los metros finales. "Cuando la pelota no quiere entrar, es difícil. Tenemos que seguir en la misma idea y mejorar la finalización", sostuvo. La repercusión trascendió rápidamente las fronteras españolas. En Alemania, Bild resumió el impacto del resultado con una frase provocadora: "Un grupo de islas avergüenza a España", además de destacar las críticas que recibió el seleccionado ibérico en su país. En Italia, donde la selección nacional no logró clasificarse al Mundial, los principales diarios deportivos también pusieron el foco en el traspié español. Corriere dello Sport habló de un "desastre" en el debut, mientras que La Gazzetta dello Sport resaltó la sorpresa con un categórico: "¡Increíble! España no logra marcar". Desde Inglaterra, The Telegraph eligió destacar la actuación del arquero Vozinha, de 40 años, una de las figuras de la jornada. "Cabo Verde detiene a la poderosa España gracias a su portero de 40 años", resumió el medio británico. Mientras Cabo Verde celebra un punto histórico en su estreno mundialista, España deberá reaccionar rápidamente para evitar que un debut inesperado complique su camino en una Copa del Mundo en la que llegó con aspiraciones de protagonismo.