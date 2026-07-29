Alarma en Wall Street: el rendimiento del bono a 30 años se disparó a niveles previos a la crisis financiera de 2008 + Agregar ámbito en









Tras la decisión de la Reserva Federal de mantener sin cambios las tasas de interés, el mercado reforzó las apuestas a una suba en septiembre. Según Bloomberg, el rendimiento del bono a 30 años superó máximos de casi dos décadas y Wall Street recalibró sus expectativas sobre la política monetaria.

El fuerte repunte de los rendimientos de largo plazo también refleja que los inversores comienzan a asumir que la tasa de interés neutral de la economía estadounidense podría ser más alta de lo previsto. Depositphotos

Los bonos del Tesoro de Estados Unidos sufrieron una fuerte ola de ventas tras la decisión de la Reserva Federal (Fed) de mantener sin cambios las tasas de interés. Como consecuencia, el rendimiento del bono a 30 años escaló a su nivel más alto desde 2007, mientras el mercado reforzó las apuestas a que el próximo movimiento del banco central será una nueva suba del costo del dinero.

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En tanto, la tasa del bono a 10 años subió hasta el 4,66%, mientras que el rendimiento del título a dos años, el más sensible a la política monetaria, cayó seis puntos básicos hasta el 4,23%, reflejando que la Fed optó por no mover las tasas en esta reunión.

El mercado también ajustó sus expectativas para las próximas reuniones. Los contratos de swaps sobre tasas de interés muestran ahora una probabilidad cercana al 60% de una suba de tasas en septiembre, frente al 40% que descontaban antes del comunicado. Además, una nueva alza en diciembre ya aparece prácticamente incorporada en los precios.

La decisión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) fue adoptada por nueve votos contra tres, manteniendo la tasa de referencia en el rango de 3,50% a 3,75%. Sin embargo, tres funcionarios -Lorie Logan, Beth Hammack y Neel Kashkari- votaron a favor de un incremento de 25 puntos básicos, reforzando la percepción de que dentro de la Fed crece la preocupación por una inflación que sigue mostrando resistencia.

Qué dijo Kevin Warsh Kevin Warsh. En su conferencia de prensa, el presidente de la Fed, Kevin Warsh, evitó dar señales sobre el rumbo de la política monetaria y reiteró su intención de reducir la dependencia del mercado respecto de la orientación futura del banco central. "Los participantes del mercado están aprendiendo a jugar con la pelota y no con el árbitro", afirmó.

De acuerdo con Bloomberg, el fuerte repunte de los rendimientos de largo plazo también refleja que los inversores comienzan a asumir que la tasa de interés neutral de la economía estadounidense podría ser más alta de lo previsto. En ese escenario, algunos gestores consideran incluso que la Fed podría verse obligada a revertir parte o la totalidad de los recortes de tasas aplicados en 2025 si la inflación no cede con mayor rapidez. La incertidumbre también se refleja en las proyecciones de Wall Street. Mientras Bank of America espera tres subas de tasas este año a partir de septiembre, JPMorgan, Deutsche Bank y BNP Paribas también consideran que el próximo movimiento será un aumento. En el extremo opuesto, Citigroup continúa proyectando tres recortes desde octubre, mientras que Goldman Sachs, Morgan Stanley y TD Securities mantienen la expectativa de una flexibilización monetaria.

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