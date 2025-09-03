US Open: Amanda Anisimova le ganó a Iga Swiatek y se vengó de la final perdida en Wimbledon







La tenista estadounidense avanzó a semifinales de Grand Slam por tercera vez en su carrera.

Amanda Anisimova,venció a Iga Swiatek por 6-4 y 6-3 y clasifico a las semifinales del Us Open.

Amanda Anisimova, tenista estadounidense top 8 en el ranking ATP, venció a Iga Swiatek en dos sets, 6-4 y 6-3 y clasificó a las semifinales del US Open.



Amanda e Iga se habían enfrentado por ultima vez en una final histórica: la polaca había logrado un resultado histórico por 6-0, 6-0 en la pasada final de Wimbledon. Sin embargo, la tenista estadounidense Amanda Anisimova se hizo fuerte de local y le ganó a la Nro. 2 del mundo, que parecía imbatible luego de su título en Cincinnati.

Anisimova comenzó con todo sabiendo que tenía que reponerse de la frustrada final en Wimbledon, quebrando en el primer game del partido y manteniendo un nivel constante en su juego. Fue efectiva con sus tiros ganadores y que no dio lugar para la recuperación de la polaca, campeona en 2022 en Flushing Meadows.

La campeona júnior del US Open en 2017, nacida en Boca Ratón y establecida en Florida, sentenció la victoria en una hora y 38 minutos para meterse en semifinales de Grand Slam por tercera vez en su carrera. Ya lo había hecho en el Roland Garros 2019 y en la reciente edición en el All England. En búsqueda de la final en Nueva York, espera por la ganadora del partido entre la japonesa Naomi Osaka y la checa Karolina Muchova.



Por su parte, Swiatek llegaba con un total nueve victorias consecutivas, junto al título conseguido en Cincinnati. Había superado a la rusa Ekaterina Alexandrova (12ª) en octavos por 6-3, 6-1 y solo había cedido un set en el torneo, ante la neerlandensa Suzan Lamens (66ª) en segunda ronda.

Las declaraciones de Amanda Anisimova luego de la clasificación a semifinales del Us Open 2025 “Jugar aquí es realmente especial. He estado en mi mejor momento y cuando llegué, me dije, vamos a intentar pasar una ronda. Ha sido un sueño y volver de esa manera es realmente especial para mí; siento que trabajé muy duro para recuperarme. Hoy he demostrado que puedo hacerlo y eso es realmente especial”, fueron las palabras de la jugadora americana tras avanzar a semifinales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/usopen/status/1963364566089232858&partner=&hide_thread=false After Wimbledon, Amanda Anisimova kept calm and carried on.



At the US Open, the championship lights are flashing again. pic.twitter.com/QIPd55AqJu — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2025