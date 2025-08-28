US Open: Francisco Cerúndolo cayó ante Leandro Riedi y Argentina se despidió del Grand Slam







Francisco Cerúndolo se despidió del último Grand Slam del año ante la sorpresa del torneo, Leandro Riedi.

Francisco Cerundólo quedó eliminado en la segunda ronda del Us Open, en cinco sets.

Francisco Cerúndolo no pudo aguantar un partido que se le había puesto muy de cara, y se despidió del último Grand Slam del año en cinco sets. El score final, quedó en 3-6, 4-6, 6-4, 6-4 y 6-2 a favor del suizo Leandro Riedi.

Con la eliminación del argentino mejor rankeado del circuito, la delegación nacional culminó su participación en el singles masculino del US Open. Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y Francisco Cerúndolo quedaron eliminados en la segunda ronda del torneo.

Cerúndolo había comenzado de gran manera la tarde, llevándose los primeros dos sets del encuentro por 6-3 y 6-4. Cuando parecía que el argentino ubicado en el puesto 19 del ranking ATP se llevaba el partido, Leandro Riedi reaccionó y ganó dos sets consecutivos 6 a 4. Finalmente, con un Cerúndolo visiblemente afectado por la remontada, quedó eliminado ante la sorpresa del torneo, por n 3-6, 4-6, 6-4, 6-4 y 6-2

Leandro Riedi, la sorpresa del US Open Hasta ahora, Riedi es sin dudas la gran sorpresa del US Open. El suizo de 23 años inició el ultimó Grand Slam del año en el puesto 435 del ranking ATP. Para el suizo, haber clasificado a la primera ronda ya era todo un hito en su carrera, pero superó sus propias expectativas y ya se encuentra en la tercera ronda, lo que lo hará ascender de manera notable en el ranking de cara a próximos torneos. Ahora deberá enfrentarse en la tercera ronda a Kamil Majchrzak, ubicado en el puesto 76 del ranking, en busca del pase a octavos de final.

El emocionante festejo de Leandro Reidi, luego de eliminar a Francisco Cerúndolo y clasificar por primera vez a la tercera ronda de un Grand Slam Eurosport - Us Open

La chance de Argentina en el dobles del US Open Con todos los tenistas argentinos eliminados en el singles masculino y femenino, aún queda participación en dobles. Federico Agustín Gómez y Francisco Cerúndolo enfrentarán a los australianos Matthew Ebden y Jordan Thompson. Por su parte, Camilo Ugo Carabelli y Tomás Etcheverry buscarán pasar a la segunda ronda ante el bosnio Damir Dzumhur y el estadounidense Aleksandar Kovacevic. Por otro lado, Andrés Molteni y Máximo González enfrentarán a Austin Krajicek y Santiago González, mientras que los serbios Hamad Medjedovic y Miomir Kecmanovic jugarán ante el argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers. Todos los partidos se disputarán el próximo viernes a las 12.00 (hora Argentina).