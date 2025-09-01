Quién es el millonario polaco que le robó a un niño el regalo de un tenista del US Open

En un video registrado durante el US Open se ve a un adulto arrebatarle la gorra que Kamil Majchrzak había destinado a un niño. La indignación se viralizó y el tenista salió a reparar el daño.

Un video grabado en el US Open mostró el momento en que un hombre le arrebató la gorra del tenista Kamil Majchrzak a un niño llamado Brock, tras un partido. El menor quedó con las manos vacías y visiblemente molesto, mientras el adulto se marchaba con el objeto que el polaco había destinado como regalo. La escena se viralizó y generó indignación en la comunidad del tenis.

El episodio ocurrió después de la victoria más importante en la carrera de Majchrzak, quien derrotó al noveno preclasificado Karen Khachanov en un encuentro que duró cuatro horas y 35 minutos. Tras firmar autógrafos, el polaco entregó su gorra a un joven aficionado, pero un espectador cercano interceptó el gesto y la guardó en su bolso, dejando al niño sin el recuerdo.

Usuarios de distintas plataformas calificaron la acción del hombre como “egoísta” e “imbécil” y no tardaron en identificarlo como Piotr Szczerek , CEO de la empresa de pavimentación polaca Drogbruk . Comentarios como “solo un idiota común y un imbécil podría arrebatarle una gorra de las manos a un niño” y “si el presidente de la empresa robó tan descaradamente la gorra de un niño, si yo fuera cliente, ya no usaría sus servicios” reflejaron la indignación contra el empresario, al que llamaron “CEO millonario”.

El New York Post confirmó la identidad de Szczerek gracias al propio Majchrzak , quien además reveló que el empresario patrocina a la federación de tenis de Polonia y a su carrera personal. Sin embargo, ni Drogbruk ni la federación emitieron comunicados oficiales sobre el incidente.

La reacción de Kamil Majchrzak a lo sucedido

Al conocer lo ocurrido, Majchrzak usó su cuenta de Instagram para buscar al niño. “Después del partido no me di cuenta de que mi gorra no llegó al niño”, escribió, y pidió ayuda a sus seguidores para localizar a Brock. El llamado tuvo una rápida respuesta y el reencuentro se concretó poco después.

Un nuevo video mostró al tenista y al niño estrechando la mano, mientras Majchrzak le entregaba una bolsa con productos y ambos posaban para una foto con el mensaje: “¡Hola mundo, junto a Brock les deseamos un gran día!”.

Majchrzak junto al niño Kamil Majchrzak identificó y se sacó una foto con el niño.

Luego, el polaco calificó el momento como “muy agradable” y explicó que su intención era “conocer al niño Brock y a su familia, y simplemente tratar de arreglar las cosas para él”.

Respecto a la reacción del empresario, en la plataforma Gowork aparecieron mensajes atribuidos a Szczerek en los que reconocía haber tomado la gorra y advertía sobre posibles acciones legales contra quienes lo insultaran. “Sí, lo tomé. Sí, lo hice rápido. Pero como siempre he dicho, la vida se da por vencida... Si hubieras sido más rápido, lo habrías conseguido... Te recuerdo que insultar a una figura pública conlleva responsabilidad legal”, se leía en uno de los mensajes. No obstante, no hay confirmación oficial de que él haya escrito esas respuestas.

La repercusión del caso llevó a que Szczerek eliminara todas sus cuentas en redes sociales para evitar el acoso digital. En el plano deportivo, Majchrzak, actual número 76 del ranking ATP, no pudo continuar en el torneo: debió retirarse en la tercera ronda frente al suizo Leandro Riedi por una lesión, cuando perdía 5-3 en el primer set.