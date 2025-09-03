Jorge Sampaoli vuelve al Atlético Mineiro y se transformó en el segundo entrenador mejor pago de Brasil







Luego de estar 8 meses sin dirigir, el entrenador de 65 años tendrá su cuarto ciclo en el fútbol brasileño. Llegó a un acuerdo para volver al Atlético Mineiro y tener un gran contrato.

Jorge Sampaoli es noticia en Brasil ya que arregló su vinculación con el Atlético Mineiro, donde tendrá su segundo ciclo, y pasó a ser el segundo entrenador mejor pago de la principal liga de Sudamérica.

Luego de irse del Rennes de Francia con apenas 10 partidos dirigidos, el oriundo de Casilda estuvo ocho meses sin trabajo. La racha se rompió con el llamado del vigente subcampeón de la Copa Libertadores, luego de estar muy cerca de llegar al Santos (que finalmente eligió a Juan Pablo Vojvoda).

Según el periodista brasileño Pedro Rocha, que se desempeña en la cadena TV Globo, Sampaoli cobraría un salario de u$s3,5 millones anuales, transformándose en el segundo más alto del fútbol de ese país. Firmaría contrato hasta diciembre de 2027.

De esta forma, estará sólo por detrás del entrenador de Palmeiras, Abel Ferreira, quien embolsa una cifra estimada de u$s5.400.000.

El paso previo de Sampaoli en Atlético Mineiro fue entre marzo de 2020 y febrero de 2021. En esta etapa dirigió 44 juegos con un balance de 25 victorias, 9 empates y 10 derrotas. Bajo su mando, levantó el torneo estadual de Minas Gerais.

Además, en el fútbol brasileño también supo ser entrenador de equipos históricos como el Santos y el Flamengo.