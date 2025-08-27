US Open: Francisco Comesaña cayó ante Cameron Norrie y se despidió del Grand Slam







El oriundo de Mar del Plata cayó en cuatro sets ante el británico en un partido parejo que duró cuatro horas.

Comesaña quedó eliminado del Us Open y se despidió de los Grands Slams en 2025

Francisco Comesaña quedó eliminado en la segunda ronda del US open, tras caer con el británico, Cameron Norrie. El partido entre el marplatense y el numero 35 en el ranking ATP culminó 6-7(5), 3-6, 7-6(0) y 7-6(4), en cuatro sets.

"El tiburón" cierra sus participaciones en Grand Slams en 2025, con una victoria y cuatro derrotas, no pudiendo igualar el avance a la tercera ronda que había conseguido, en el US Open anterior. Cameron Norrie, por su parte, avanzó a la tercera fase del torneo, y enfrentara a nada menos que Novak Djokovic, que va en búsqueda de su vigésimo quinto Grand Slam.

El partido había iniciado de forma pareja, con ambos jugadores ganando sus saques, aunque Comesaña logró quebrar primero. Sin embargo, el argentino no pudo mantener la ventaja obtenida, y perdió el primer set en tie break. Por otro lado, el británico nacido en Johannesburgo dominó el segundo juego y quebró dos veces al tiburón, terminando 6-3 el set.

En el tercer juego, y con un Comesaña contra las cuerdas, el argentino logró llevar el partido nuevamente al tie break, y se lo llevó por nada menos que ¡7-0!. Sin embargo, en el tercer tie break del partido, cuándo el "tiburón" se disponía a empatar el partido y llevarlo al quinto set, Cameron Norrie se quedó con juego set y partido, para dejar el score final en 6-7(5), 3-6, 7-6(0) y 7-6(4).

La curiosa historia que comparte Cameron Norrie con Argentina cameron norrie Cameron Norrie, eliminó a Francisco Comesaña y buscará dar el batacazo ante Novak Djokovic

El tenista nacido en Johannesburgo, es nacionalizado británico y tiene una gran afinidad por Los Pumas y las tradiciones argentinas. Después de haber alcanzado el puesto número ocho del mundo en septiembre de 2022, se encuentra en una fase de recuperación, ya que había sufrió varias lesiones y recaídas que lo dejaron al borde de salir del top 50. A pesar de las dificultades, en la actual temporada, el dueño de cinco títulos ATP y finalista del Argentina Open 2023, logró llegar a tres cuartos de final, incluyendo uno en Wimbledon, las semifinales en Ginebra (ATP 250) y la cuarta ronda en Roland Garros, lo que le permitió dar un gran salto en el ranking. Actualmente ocupa el puesto 35.