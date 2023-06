Ver al Inter Miami con Messi sale 1000% más caro que sin el campeón del mundo

En efecto, el precio de los tickets para ver el partido jugado recientemente ante New England costó u$s40, mientras que el precio para ver a ese equipo, en agosto, contra los New York Red Bulls , se está vendiendo a... u$s435. Y parece que la venta marcha muy bien.

El tuit azorado por los precios para ver a Lionel Messi

@fersoriano: Me escribe mi amigo Willy, que vive en Nueva York. Porque en agosto Inter Miami visitará a los NY Red Bulls. Las entradas más baratas salen 435 dólares. ¿Cuánto costaron lo tickets para ver al Inter Miami vs New England hace dos días? 40 dólares. Messi rompe todo el mercado.

Messi a Inter Miami: precios de entradas se disparan

Los precios de las entradas aumentaron luego de los informes el miércoles temprano de que planeaba unirse al equipo de la Major League Soccer, lo que luego confirmó.

El anuncio de Lionel Messi de que planea llevar su talento a South Beach elevó los precios de los boletos de Inter Miami en el mercado secundario el miércoles a la estratosfera mientras los fanáticos clamaban por la oportunidad de ver jugar al gran argentino en suelo estadounidense.

El primer partido de Messi con el equipo podría ser el 21 de julio cuando Inter Miami reciba a Cruz Azul en su primer partido de la Leagues Cup en Fort Lauderdale.

El precio más bajo para un boleto para ese juego el martes fue de solo USD 29, pero el miércoles el precio se disparó a USD 329, un salto del 1.034%, según TickPick.

El primer partido de Messi con una camiseta de Miami probablemente será el partido de la MLS más caro registrado, dijo a Reuters Kyle Zorn, gerente de marca de TickPick.

“Vimos un salto casi instantáneo en los precios de las entradas cuando se corrió la voz de que Messi se inclinaba por unirse al club”, dijo Zorn.

“Dado su estatus como posiblemente el mejor jugador del mundo, cada vez que Inter Miami juegue fuera de casa, veremos precios de boletos récord”.

Los juegos fuera de casa de Inter Miami que vieron el mayor aumento en los precios incluyeron la visita del equipo a los New York Red Bulls el 26 de agosto (aumento de 1236 %) y su viaje al sur de California para enfrentar a LAFC el 3 de septiembre (aumento de 420 %), el dijo el vendedor de boletos.