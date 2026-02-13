Vuelve la Primera Nacional: cómo ver los partidos a través de LPF Play + Seguir en









La AFA decidió que todos los partidos se transmitan por la aplicación de la Liga Profesional de Fútbol, LPF Play. El primer mes de suscripción será gratuito y, tras ello, pasará a ser pago.

Vuelve el torneo más competitivo del fútbol argentino.

Después de varias idas y vueltas respecto a los derechos de transmisión, vuelve la Primera Nacional. El campeonato de segunda división del fútbol argentino comienza hoy viernes 13 de febrero con cuatro partidos.

Tras la reciente reunión de Comité Ejecutivo de AFA, se oficializó que todos los encuentros serán transmitidos por el sitio web de LPF Play, que televisa el Torneo Proyección (la reserva de la máxima categoría) y también posee a su cargo el Campeonato Femenino de Primera División.

Cómo ver los partidos de la Primera Nacional a través de LPF Play Primero, el usuario deberá elegir qué dispositivo utilizará. En caso de contar con una computadora, bastará con buscar en el navegador la aplicación e ingresar al primer link (https://www.lpfplay.com). En cambio, en dispositivos móviles, los hinchas tendrán que descargar la plataforma en Google Play Store o App Store. Por su parte, en los Smart TV también se deberá instalar la app.

Después, el usuario tendrá que ingresar a la plataforma y elegir en el menú de la categoría que desea ver entre las 4 disponibles: Primera Nacional, Primera B, Campeonato Femenino y Torneo Proyección. La ubicación de dicho menú cambiará según el dispositivo que se utilice: el mismo se encontrará en la parte superior o en los laterales de la pantalla.

Por último, restará elegir el partido y disfrutar: los hinchas tendrán que buscar en la tira de contenido "En Vivo" el encuentro que quieran observar. Una vez seleccionado, el mismo se ingresará a la pantalla de información del enfrentamiento. Con hacer clic en el botón "Ver Evento" comenzará a verse el duelo.

Si bien no hay un monto estimado de cuando costará la suscripción tras el mes gratuito, se especula con que valdrá 10 dólares estadounidenses, un equivalente a 14 mil pesos argentinos.

¿Cómo se juega la Primera Nacional 2026? Los 36 equipos están divididos en dos zonas de 18 clubes cada una, los cuales jugarán todos contra todos a dos ruedas, y a diferencia del año pasado, esta vez sí habrá cruces interzonales, por lo que en total cada club jugará 36 fechas.

Los primeros de cada zona jugarán una final para definir el primer ascenso a la LPF, mientras que los equipos ubicados del 2º al 8º puesto de cada zona se clasificarán al Reducido por el segundo ascenso. Fecha 1 de la Primera Nacional Viernes 13/2 17.00: San Miguel-Central Norte

21.00: Atlético Rafaela-Almagro

21.30: Godoy Cruz-Ciudad Bolívar

22.00: Gimnasia y Tiro-Colegiales Sábado 14/2 17.00: All Boys-Mitre

17.00: Morón-Defensores de Belgrano

17.00: San Telmo-Ferro

17.00: Acassuso-Chaco For Ever

18.00: Agropecuario-Maipú

19.00: Tristán Suárez-Temperley

20.00: Colón-Deportivo Madryn Domingo 15/2 17.00: Güemes-Chicago

17.00: Chacarita-San Martín (SJ)

17.30: Los Andes-Almirante Brown

19.00: Racing de Córdoba-Estudiantes de Caseros

19.00: San Martín (T)-Patronato Lunes 16/2 17.00: Atlanta-Quilmes

17.00: Gimnasia (J)-Midland