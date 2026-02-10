AFA se queda con los derechos y transmitirá por su cuenta la Primera Nacional + Seguir en









El ente madre del fútbol argentino no llegó a un acuerdo con las empresas que buscaban transmitir el Ascenso.

AFA se queda con los derechos y transmitirá por su cuenta la Primera Nacional

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no llegó a un acuerdo con las diferentes empresas por la televisación de la Primera Nacional y se encargará de la transmisión de la segunda categoría por cuenta propia. Según trascendió, el ente madre del fútbol argentino desechó las ofertas y se quedó con los derechos de televisación de la segunda división tras una larga negociación con diferentes partes.

La AFA decidió que todos los partidos se transmitan por la aplicación de la Liga Profesional de Fútbol, LPF Play. El primer mes de suscripción será gratuito y, tras ello, pasará a ser pago. Se estima que cada club de la categoría llegará a recibir 65 millones de pesos por las transmisiones.

Esta medida abarca también a las categorías inferiores a la Primera Nacional, desde la Primera B Metropolitana al Federal A. En el caso de los equipos de la Primera B Metropolitana, los clubes percibirán 20 millones de pesos mientras que en la Primera C y Federal A recibirán 12 millones.

Si bien no hay un monto estimado de cuando costará la suscripción tras el mes gratuito, se especula con que valdrá 10 dólares estadounidenses, un equivalente a 14 mil pesos argentinos.

